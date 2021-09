Pokémon-Legenden: Arceus – Neue Details und Trailer

The Pokémon Company International und Nintendo haben weitere Details zum kommenden Spiel Pokémon-Legenden: Arceus bekanntgegeben. In dem Spiel verschlägt es euch in die Hisui-Region, die der Vorläufer der Sinnoh-Region ist. Die vertrauten Stadtbilder und Orte aus Pokémon Diamant und Pokémon Perl existieren in der Hisui-Region nicht. Die Landschaft ist von einer reichhaltigen Natur geprägt und im Zentrum ragt der Kraterberg über die Region. Ihr habt die Gelegenheit, den ersten PokéDex der Region zu vervollständigen.

Auf euren Abenteuern in Pokémon-Legenden: Arceus begleitet euch das sogenannte ArceusPhone. Dessen Äußeres lässt auf eine Verbindung zum Mysteriösen Pokémon Arceus schließen. Das Phone ist euer Wegweiser.

Auf euren Reisen durch die Hisui-Region werden euch gelegentlich einige auffällig große Taschenmonster begegnen, die rotleuchtende Augen haben. Dies sind Elite-Pokémon, die aggressiver als andere Kreaturen sind und euch verfolgen. Besonders sind auch die Könige oder Königinnen. Die Kräfte dieser Pokémon sollen über die der anderen hinausreichen und die Menschen der Region unterstützen. Wächter erhielten den Auftrag, sich um diese besonderen Kreaturen zu kümmern. Durch ein merkwürdiges Phänomen geraten die Kreaturen in Rage und ihr werdet um Hilfe gebeten, sie zu besänftigen.

Das bekannte Pokémon Sichlor kann sich in Pokémon-Legenden: Arceus zu Axantor entwickeln. Dafür sorgen besondere Mineralien der Region. Axantor hat die Typen Gestein und Käfer. Es wird 1,8 Meter groß und 89 Kilogramm schwer. Seine Kategorie ist Axt-Pokémon.

Die Elysien-Flöte ermöglicht es euch in Pokémon-Legenden: Arceus besondere Pokémon zu rufen. Diese erleichtern die Fortbewegung an Land, im Wasser und in der Luft. Damythir trägt euch über Land und kann über Hindernisse springen. Auf dem Rücken von Salmagnis überquert ihr Gewässer. Mit Hisui-Washakwil gleitet ihr durch die Lüfte.

Ein wichtiger Ort in Pokémon-Legenden: Arceus ist Jubeldorf. Dort findet ihr diverse Geschäfte und Dienstleister. Beim Schneiderei und Friseursaloon könnt ihr euch neu einkleiden und die Frisur ändern. Im Fotoatelier könnt ihr gemeinsam mit euren Pokémon Fotos machen. Vorräte füllt ihr im Gemischtwarenladen auf. Im Handwerksladen ersteht ihr Anleitungen und Materialien für die Herstellung von Items. Auf der Weide könnt ihr eure Kreaturen hüten lassen.

Am 28. Januar 2022 soll Pokémon-Legenden: Arceus für die Nintendo Switch erscheinen. Den neuesten Trailer zum Spiel könnt ihr euch unten ansehen.

Quelle: The Pokémon Company

Bildquelle: The Pokémon Company