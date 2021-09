Genshin Impact 2.2 Livestream und Online Konzert am 03. Oktober

Genshin Impact 2.2 steht vor der Tür und damit auch ein Livestream, in dem die kommende Version ausführlich vorgestellt ist. Am 03. Oktober um 14:00 Uhr (UTC +2) startet der Livestream. Ihr könnt ihn wie gewohnt über Twitch oder YouTube verfolgen. Während des Streams wird es wieder Gutscheincodes geben. Einlösen lassen sich die erfahrungsgemäß auch noch eine Weile nach Streamende.

Direkt an den Genshin Impact 2.2 Livestream schließt sich das Online-Konzert „Melodies of an Endless Journey“ an. Dabei erwartet euch eine musikalische Reise, die euch Melodien aus Teyvat neu erleben lässt. Alles Wissenswerte zum Online Konzert ist auf der offiziellen Aktionswebsite zu erfahren.

Quelle: miHoYo

Bildquelle: miHoYo