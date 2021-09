PlayStation Plus Oktober Lineup angekündigt

Noch ein paar Tage habt ihr die Möglichkeit, euch die PlayStation Plus Spiele aus dem September zu sichern. Dann werden sie vom Oktober Lineup abgelöst. Was erwartet euch dann? Für die PlayStation 5 kommt das Multiplayer-Spiel Hell Let Lose. Inspiriert ist dieses vom Zweiten Weltkrieg. Bis zu 100 Spieler kämpfen in dem ressourcenbasierten Echtzeitstrategie-Spiel mit- und gegeneinander. In 50-gegen-50-Schlachten schlüpft ihr in eine von 14 Rollen aus Infanterie, Aufklärungs- und Panzereinheiten.

Für PlayStation 4 und PlayStation 5 bietet das PlayStation Plus Oktober Lineup PGA Tour 2K21 und Mortal Kombat X. In PGA Tour 2K21 tretet ihr in der Karriere gegen PGA-Tour-Profis an, um Ausrüstung und Belohnungen zu verdienen. Gespielt wird auf realen Schauplätzen. In Online-Wettkämpfen schwingt ihr den Golfschläger, um gegen andere Spielende anzutreten.

Beat’em up-Action bietet Mortal Kombat X. Erstmals in der Geschichte der Reihe hat jeder Charakter verschiedene Kampfstile zur Auswahl und damit Zugriff auf unterschiedliche Kampfstrategien und -Arten.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony