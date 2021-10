Genshin Impact Mondlichtfreude Event Guide

Voraussetzungen

Abenteuerstufe 28

Archontenauftrag Kapitel 1 – 3. Akt „Ein aufsteigender Stern“ und „Trulla“ – 1. Akt „Gourmettrip durch Mondstadt“ abgeschlossen

Aktionszeitraum

Start: 27. September 2021, 10:00 Uhr

Ende: 11. Oktober 2021, 03:59 Uhr

Entscheidend ist hier die Serverzeit.

Geschichten des Vollmondtanzes

Kochduell

Mondlichtfreude I

Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, fürs Essen würd ich alles geben

Mit diesem Auftrag startet ihr in das Genshin Impact Mondlichtfreude Event. Ihr könnt ihn über die Aktionsseite aufrufen oder im Auftragsmenü einsehen. Los geht es im Restaurant Wanmin in Liyue. Geht rein. Ihr trefft dort Xiangling. Sie erzählt euch vom Vollmondtanz, auf den sich Liyue vorbereitet. Damit wird die Ankunft des Herbstes bei Mondschein gefeiert. Das Thema in diesem Jahr lautet Festmahl des Freigiebigen Landes. Xiangling möchte am Kochwettbewerb teilnehmen und ihr sollt ihr bei der Entwicklung neuer Rezepte helfen.

Für den nächsten Abschnitt des Auftrags sollt ihr mit Freunden in der Stadt sprechen. Los geht es westlich eurer Position bei Hu Tao. Sie nennt pochierten Fisch und Garnelenklößchen als Beilage. Weiter geht es zur Bubu-Hütte, die am anderen Ende der Stadt liegt. Sprecht mit Qiqi, Changsheng und Baizhu. Qiqi hat durch eine Dysfunktion keinen Geschmack, nennt euch aber Kokusmilch. Changsheng antwortet mit mundgerechten Fleischstücken, dem Baizhu zustimmt. Er empfiehlt Suppen und Eintöpfe. Nun führt euch der Weg zur Yujing-Terrasse. Keqing, Beidou und Ningguang trefft ihr dort. Ihr erblickt einen auffälligen großen Stein, der nun Gesprächsthema ist. Schließlich kommt ihr auf Essensvorlieben zu sprechen. Ningguang nennt die Eigenschaften präzise, rein, pfiffig und subtil. Beidou präferiert frisches, kochend heißes Essen. Keqing zieht Meeresfrüchte vor.

Keqing bittet euch um Hilfe, wegen des Steines. Euer Weg führt euch in den Norden der Region Liyue, in das Qingce-Dorf. Sprecht in der Nähe vom Teleporter mit Oma Ruoxin. Nach dem kurzen Gespräch begebt ihr euch zum erwähnten Lagerhaus. Dort begegnet ihr Schatzräubern, die ihr besiegen müsst. Sprecht im Anschluss mit Sheng. Fragt ihn nach Texten im Lager, die sich auf den Herdgott beziehen. Er berichtet er habe davon gehört, dahinter verberge sich der Herrscher über die Felsen. Xingqiu und Chongyun stoßen zu euch. Xingqiu berichtet von dem Buch Entmystifizierung der Legenden von Liyue. In diesem soll der Gott des Herdes Erwähnung finden. In dem Buch gibt es nur eine Passage von Interesse, aber Chongyun hat ebenfalls von dem Gott gehört. Bevor ihr geht fragt ihr noch nach Essen. Chongyun nennt kalte Gerichte und Xingqiu sanfte Gerichte mit wenigen Gewürzen.

Der nächste Abschnitt führt euch zum Gasthaus Wangshu, südlich vom Dorf. Sprecht in der Küche mit Yanxiao. Er bittet euch um einen sättigenden Salat. Dafür müsst ihr einfach ein weiteres Mal mit ihm sprechen. Nachdem ihr festgestellt habt, im Text widersprüchliche Informationen zum Gott des Herdes zu haben, werdet ihr schließlich noch zum Essen eingeladen. Dafür müsst ihr nach unten.

Euer nächster Schritt führt euch zurück in den Hafen von Liyue. In der Nähe vom Teleporter stehen Keqing und Xiangling. Keqing bittet euch um Rat. Wählt eine Antwort und geht dann rüber zum Restaurant Wanmin, wo automatisch ein Gespräch mit Xiangling beginnt. Schließlich stößt die Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes zu euch. Die Adeptin erzählt euch von ihrer Edlen Küchenmaschine. Nachdem sie davongeflogen ist, kehrt Keqing mit einem Rezept zurück und Ganyu stößt zu euch. Ihr stellt die Theorie auf, der gesuchte Herdgott könne ebenfalls ein Adept sein und geht zur Yujing-Terasse. Geht zu Madame Ping. Sie erzählt euch den Gott des Herdes zu kennen. Kehrt mit Madame Ping zurück zum Stein. Der hat nun einen Riss.

Belohnungen:

60 Urgestein

3 x Eines Helden Weisheit

30.000 Mora

Mondlichtfreude I

Voraussetzungen: 1.000 Festlichkeit

Festlichkeit sammelt ihr im Verlauf des Events, indem ihr entsprechende Aktivitäten abschließt. Dazu gehören die Herausforderungen und die Mondscheinsuche.

Wer kann schon bei acht, neun, zehn gutem Essen wiederstehn?

Testlauf der Küchenmaschine

Diese Auftragsreihe schaltet ihr frei, wenn ihr die Einführungsquest „Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, fürs Essen würd ich alles geben“ abschließt.

Pfad des standhaften Felsens

Kochkurs mit der Küchenmaschine – Teil I

Sobald ihr die Einführungsquest des Events erledigt habt, könnt ihr über die Aktion unter Geschichten des Vollmondtanzes den Auftrag annehmen und beginnen. Los geht es bei der Huaguang-Steinwand. Die liegt im Nordwesten von Liyue. Gleitet vom Teleporter aus in den Aufwand und dann auf den Felsen. Sprecht mit der Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes. Die Fürstin stellt euch ihre ziemlich eigenwillige Küchenmaschine vor. Eure Aufgabe ist es, bei der Zubereitung von Oncidium-Tofu zur Hand zu gehen.

Ihr sollt Bambussprossen suchen. Die Fürstin aktiviert die Maschine, woraufhin diese Spuren erzeugt. Die sind leicht zu übersehen. Blickt in Richtung Aufwind im Westen. Dort seht ihr eine feine Spur, die euch auf den im Screenshot mit Stern markierten Felsen führt. Ihr erkennt ihn an einer Gruppe Anemo-Schleimen. Es beginnt ein Timer von 70 Sekunden. Ein großer Schleim verschwindet und trägt bei sich den Bambus. Ihr könnt ihn mit den Aufwinden verfolgen, die ihr auch erzeugen könnt, wenn ihr die verbleibenden kleinen Schleime zerstört oder mit einem Bogen runterholen. Besonders leichtes Spiel habt ihr, wenn ihr einmal scheitert. Ihr landet dann wenige Meter vor den Schleimen. Wählt eine Figur mit Bogen und feuert, sobald ihr euch nähert und der Schleim fliehen möchte. Ist der Schleim zerstört, erhaltet ihr „Von einem Anemo-Schleim verschluckte Bambussprossen“ und kehrt zur Fürstin zurück.

In der Galerie seht ihr auf dem ersten Bild die feinen Spuren, auf dem zweiten Bild die gesuchten Schleime und auf dem dritten Bild die Location.

Im nächsten Schritt müsst ihr nun die Zutaten zu einem Gericht verarbeiten. Dafür startet ein Minispiel. Hier kommen die beiden Pedale vor der Maschine zum Einsatz. Damit steuert ihr die Adeptenflamme. Das Minispiel ist keine große Sache. Behaltet die drei Töpfe vor euch im Auge. Um die Flamme unter dem mittleren zu platzieren, müsst ihr (nach entsprechender Positionierung durch die Pedalen) von den Pedalen runter. Auf den Pedalen könnt ihr einfach stehenbleiben, wenn ihr links oder rechts Hitze zugeben möchtet. Mit der Zeit sinkt die Leiste unter den Töpfen und fällt in den zu kalten blauen Bereich. Indem ihr mit den Pedalen alle drei immer wieder aufheizt, haltet ihr sie im gelben Bereich. Lasst die Adeptenflamme nicht zu lange unter einem Topf, sonst kommt ihr aus dem optimalen Bereich raus. Solltet ihr einmal in den blauen zu kalten oder heißen Bereich gelangen, ist dies kein Problem, ihr könnt korrigieren und habt dafür einige Sekunden Zeit.

Seht ihr auf der linken Seite unter dem Topf den blauen Bereich? Dort wollt ihr nicht (!) hin. Ihr seht meine Figur auf der linken Pedale, daher ist die Adeptenflamme unter dem Topf. Habt ihr das Minispiel geschafft, gebt ihr der Fürstin das fertig gekochte Essen und der Auftrag ist erledigt.

Belohnungen:

30 Urgestein

2 x Eines Helden Weisheit

20.000 Mora

Rezept: Oncidium-Tofu