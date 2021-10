Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream angekündigt

GUST und Koei Tecmo haben im Rahmen der diesjährigen Tokyo Game Show Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream angekündigt. Das Spiel erscheint am 25. Februar 2022 für Nintendo Switch und PlayStation 4.

In Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream gibt es ein Wiedersehen mit Sophie Neuenmuller und Plachta. Die beiden haben Sophies Heimatstadt Kirchen-Bell verlassen und entdecken einen riesigen Baum. Dieser ist Plachta zuvor in einem Traum erschienen. Beim Nähern werden die beiden in einen Wirbel gezogen. Sophie erwacht allein in einer seltsamen Welt, genannt der Erde Wiege. Dort erfährt sie von der Alchemistin Plachta, die am Stadtrand lebt. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen nur denselben Namen wie ihre Freundin trägt. Doch wo ist diese dann? Während eures Abenteuers begegnet ihr zudem Ramizel Erlenmeyer. Ein aufstrebender Alchemist, der Sophie Hilfe zusagt.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream setzt auf einen neuen visuellen Stil, der die Kunst aus der Mysterious-Subserie mit den Grafiken und Animationen aus Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy verbindet. Einen Vorgeschmack darauf bietet der Ankündigungstrailer.

Quelle: Koei Tecmo Pressemitteilung

Bildquelle: Koei Tecmo