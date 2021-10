Forza Horizon 5 Erfolge, Delorean in der ersten Spielliste

Nur noch ein paar Wochen bis zum Release von Forza Horizon 5. Auf die Erfolge könnt ihr schon jetzt einen Blick werfen. Das Rennspiel wird zum Launch 53 Erfolge haben, die zusammen 1.000 Gamerscore einbringen, wenn ihr alle erledigt.

Forza Horizon 5 Erfolge

Die Entwickler haben zudem den Delorean DMC-12 für die erste Forza Horizon 5 Festival Spielliste angekündigt. Im folgenden Tweet könnt ihr den in Aktion erleben.

Extremely excited to share that the dream of the ’80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/txkonJDsD6 — Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 5, 2021

Ich habe für euch die Erfolge übersetzt, da einige nicht so gut oder kein Englisch können. Die Übersetzung ist frei von mir und wird sicher im Spiel dann etwas abweichen. Insbesondere, da manche Erfolge die Popkultur aufgreifen, wie This is the Way (The Mandalorian, Star Wars). Abzuwarten bleibt auch, ob und wie Eigennamen im Spiel übersetzt werden und last but not least gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diesen oder jenen Abschnitt zu übersetzen. Die Übersetzung ist lediglich dafür gedacht, euch schon einmal ein Bild von den Erfolgen machen zu können, wenn ihr die englische Fassung nicht versteht.

Erfolg Beschreibung Gamerscore Willkommen in México Erreiche das Horizon Festival in México 10 In die Action hineinrasen Ein beliebiges Horizon Rennen beenden 10 Anpassungsfähig On a Wing and a Prayer Schaurennen beenden 10 Eisbrecher An einem Horizon Arcade Event teilnehmen 10 Mi Casa (Mein Zuhause, Spanisch) Das erste Spielerhaus freischalten 10 Erste Liebe Das erste Auto bei der Autoshow kaufen 10 Dies ist der Weg Beginnt ein neues Kapitel des Horizon Adventures (Abenteuer) 20 Viva Horizon! Erstes Horizon Finale Event freischalten 30 Eine Show abliefern Jedes Schaurennen Event gewinnen 20 AWDyssey Horizon Wilds Außenposten errichten 10 Frage jeden Rennfahrer, jeden echten Rennfahrer Horizon Street Außenposten errichten 10 Weit weg vom Schlamm Gewühle Horizon Apex Außenposten errichten 10 Es ist immer Geld am Baja Stand Horizon Baja Außenposten errichten 10 Adrenalinrausch Horizon Rush Außenposten errichten 10 Hall of Famer) Die Horizon Hall of Fame (Ruhmeshalle) erreichen 50 Wie man gegen Freunde rast und Menschen beeinflusst 3 Sterne im Kapitel "Tristan" in der "Born Fast" Story (Geschichte) erhalten 10 Von der ersten zur letzten Seite Erhalte 3 Sterne in jedem Kapitel einer Horizon Story 20 Touristenattraktion Vervollständigt euer erstes Horizon Tour Rennevent 10 Zeig mir deine Moves! Spiele ein beliebiges EventLab Event, welches von einem anderen Spieler erschaffen wurde 10 Good Carma Gib einem anderen Spieler Kudos, um deine Wertschätzung zu zeigen 10 Albumcover Ein Foto vom 2021 Mercedes-AMG ONE für Horizon Promo aufnehmen 10 Druckreif 50 Fotos von legendären Autos für Horizon Promo anfertigen 30 Eine Forza Edition für meine Sammlung Ein Forza Edition Auto von einem Wheelspin oder Super Wheelspin erhalten 10 Hersteller Affinität Einen Hersteller Bonus verdienen 10 Man könnte sagen, ich bin ein Fan Hersteller Bonus für eine Sammlung von 25 oder mehr Autos erhalten 30 Ein Gegenstand von extremen Wert Das goldene Tlaloc Totem entdecken und fotografieren 10 Nichts unversucht lassen Erste Expedition vervollständigen 30 Chicken Dinner The Eliminator zum ersten Mal gewinnen 30 Jackpot Eine komplette Runde Super7 beenden 20 Erfahrener Veteran In jeder Saison (Jahreszeit) eine Festival Spiellisten Aktivität vervollständigen 50 Rennen und Anpassen und den Kurs planen 80 verschiedene Rennevents in México gewinnen 50 Unschlagbarer Triumph 6 verschiedene Rennevents gegen unschlagbare Drivatare gewinnen 30 Lebende Legende 300 Sterne von PR-Stunts in México verdienen 50 Ich habe die überlegene Position 3 Rivalen Events in 3 verschiedenen Klassen (LIs) mit dem selben Auto gewinnen 30 Unbegrentzes Können! Runde 3 in allen 5 Themen von Horizon Arcade vervollständigen 20 Fahren und Suchen Jede Straße in México entdecken und fahren 20 Minute, treffe Max Alle Events einer Festival Spielliste abschließen 20 Besser als neu 14 Scheunenfunde in México restaurieren lassen 20 Vollständige Sammlung Alle 250 Bonustafeln in México finden und zerstören 30 Ford der Flügel In einem Ford Supervan 3 3 Sterne beim Eagle's Perch Gefahrenschild holen 20 Mogul Alle 7 Spielerhäuser kaufen 30 Längst vergangen Das Goliath Rennevent gewinnen 20 Gotta Smash 'Em All (Zerstöre sie alle) 5 saisonale Smashable Herausforderungen vervollständigen 10 Kaktus macht Perfektion 500 Kakteen während México's Regenzeit zerstören 10 Eine royale Affäre Bei Sonnenaufgang ein Foto von eurem Auto mit einigen Monarchfaltern beim Hotel Mirador Balderrama anfertigen 10 Staub auf der Linse Ein Foto vom Gran Telescopio während eines Sandsturms anfertigen 10 Atemberaubende Fotografie Ein Foto während eines tropischen Sturms aufnehmen 10 Ein Herz aus Gold Einem anderen Spieler ein Gift Drop (Geschenke Drop) senden 10 Wasserperformance 3 Sterne bei den Puerta Pétrea und La Marisma Wegbereitern verdienen 20 Du bist der Champion Ein Event in Horizon Open gewinnen 10 Schatzjäger Alle Schatzkisten in einer Festival Spiellisten Serie finden 20 Spitzenreiter 5 Horizon Tour Rennevents vor allen Drivataren beenden 20 Neues Lied Einen Platz finden, um die Horizon Pulse Radio Signalstation zu installieren 10

Quelle: Forzamotorsport.net, Twitter

Bildquelle: Playground Games