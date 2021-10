Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 40 – Geh weiter

Kapitel 1 – Eine Macht und eine Naturgewalt

Über die Fahrzeugwahl braucht ihr euch diese Woche keine Gedanken machen. Mit dem 2019 Ford Ranger Raptor ist das Auto fest vorgegeben. Ihr bekommt den Ford bei Bedarf für 58.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus wird es teurer, daher lohnt der Blick dorthin nicht.

Solltet ihr ein paar schnell verdiente Credits benötigen, um euch das Auto kaufen zu können, lohnt ein Blick in die Festival-Spielliste. Versucht euch an den drei saisonalen PR-Stunts. Die Super-Wheelspins geben mit Glück ein paar Credits. Auch die Foto-Herausforderung ist schnell gemacht. Innerhalb von Minuten solltet ihr das nötige Geld für den Ford haben.

Kapitel 2 – Ritt in die Ranger-Zone

Kapitel 2 schließt ihr ab, indem ihr 10 Bruchlandungs-Fähigkeiten macht. Durch Zufall habt ihr die vermutlich nur selten oder noch nie gemacht. Was verbirgt sich dahinter? Bruchlandung ist eine Kombination der Fähigkeiten Zerstörung und Sprung. Ihr müsst folglich springend etwas zerstören. Klingt so beim Lesen womöglich kompliziert, ist es mit der passenden Location aber nicht. Ihr könnt in der Düne viele Sprünge machen und habt dort auch einiges an Gestrüpp stehen. Eine Alternative findet ihr rund um das Haus The Huntsman´s Lodge (steht im Lakehurst Forest). Südlich vom Haus ist eine große freie Fläche, in der reichlich Totholz, junge Bäume und auch einige Zäune zu finden sind. Hier könnt ihr auch ziemlich mühelos Bruchlandung machen.

Ihr habt den LEGO-DLC? Dann bietet sich auch hier ein Ausflug in die Wüste an. Da findet ihr ziemlich viele Dinosaurer-Knochen und andere Objekte, bei denen Bruchlandung relativ leicht ist. Auch hier müsst ihr euch keine nennenswerten Gedanken darüber machen, wir ihr die Fähigkeit einfädelt. Alle drei Locations bieten so viele zerstörbare Objekte und Sprungmöglichkeiten, dass ihr hier einfach ein bisschen mit Sprüngen spielen könnt und dabei die Fähigkeiten sammelt.