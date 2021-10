LudeCat #11 Event am 08.10.2021 in Salzburg und auf Twitch

Am 08. Oktober 2021 findet zum 11. Mal die LudeCat statt. Mit der 11. Ausgabe kehrt das Event zurück an die Fachhochschule Salzburg. Über den NetRockGG Twitchkanal könnt ihr auch aus der Ferne an dem Spektakel teilhaben.

LudeCat – was ist das überhaupt? Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Indie-Gamedecathlon. Decathlon ist die englische Bezeichnung für Zehnkampf. LudeCat ist ein Mehrkampf, bei dem das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund steht. Gezockt werden bei dem Eventformat aus Salzburg browserbasierte Multiplayer-Games. Der Clou an der Sache: Erst kurz vor Beginn des Events wird ausgelost, was gespielt wird. Damit stehen die Chancen für alle Gäste gleich. Die bilden Teams von jeweils 5 bis 10 Spielern. In jeder der zehn Runden kommt ein anderes Teammitglied auf die Bühne und spielt um Punkte.

Organisator des Events ist Florian Jindra. Unterstützt wird das Format von NERDIC. Bei der LudeCat #11 werden unter anderem Veni, Fragstube und Veylaney mit dabei sein. Hauptsponsor ist Razer. Razer stattet die Teilnehmer mit Equipment aus und das Gewinnerteam mit dem Razer BlackShark V2 Headset. Außerdem stellt das Unternehmen für die FH Salzburg neue Iskur Gaming-Stühle zur Verfügung. Fritzkola ist zum dritten Mal als Sponsor an Bord und sorgt für Erfrischungsgetränke. Ubisoft ist ebenfalls als Sponsor an der LudeCat #11 beteiligt und stellt den Gewinnern zehn Exemplare von Far Cry 6 zur Verfügung.

Was? LudeCat #11 Ludecathlon

LudeCat #11 Ludecathlon Wann? 08. Oktober 2021, 17:00 bis 23:00

08. Oktober 2021, 17:00 bis 23:00 Wo? FH Salzburg und online via Twitch

