Beyond a Steel Sky: Entwicklertagebuch zeigt die Entstehung des Artstyles

Am 30. November 2021 erscheint Beyond a Steel Sky für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Nachdem die Konsolenversion vor einigen Monaten angekündigt wurde, gewährt Entwickler Revolution Software nun in einem Entwicklertagebuch Einblicke in die Entstehung des Spiels. Im Fokus des Videos steht der Comic-Artstyle.

Im Beyond a Steel Sky Entwicklertagebuch kommen die Art Directors Dave Gibbons und Sucha Singh zu Wort. Sie sprechen darüber, weshalb sie denken, der Comic-Look passt zum Spiel und wie dieser umgesetzt wurde. Zum Einsatz kommt dabei das eigene Cel-Shading-Tool ToonToy. Dieses haucht dem handgezeichneten Comic-Stil von Dave Leben ein.

