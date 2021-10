Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 41 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 41 2021 bricht die finale Woche von Serie 40 an. Als Belohnung gibt es bei 50 % einen Horizon-Backstage-Pass und bei 80 % TVR Tuscan. Bei der Serie gibt es ebenfalls einen Pass für 50 % und für 80 % den 2018 Saleen S1.

Wie gewohnt habe ich für euch im Vorfeld einen Blick auf die Belohnungen und in das Auktionshaus geworfen, falls ihr nur einen Teil der Liste absolvieren möchtet und dabei möglichst viel Gewinn bei rausspringen soll. Bei der Prüfung gibt es den 2013 Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design, der bei über 6 Millionen Credits liegt. Damit hört es in der Woche auch direkt wieder auf. ABER, der #Forzathon-Shop bietet einen Trost. Der 1974 Toyota Corolla SR5 liegt ebenfalls bei über 6 Millionen Credits. Der 2010 Volkswagen Golf R immerhin bei noch rund 2,5 Millionen Credits. Damit relativiert sich die nicht so starke Liste.

Fotoherausforderung #kenblockbuster

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Hoonigan anfertigen

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Hoonigan anfertigen Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Location steht euch in dieser Woche frei, ihr könnt euch kreativ austoben.

Die Prüfung – Schlammbad

Veranstaltung: QuerfeldeinSerie, 3 Veranstaltungen, 26,7 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

QuerfeldeinSerie, 3 Veranstaltungen, 26,7 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader zu fahrende Strecken: „Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen, 3 Runden; „Der Titan“, Etappenrennen

„Gärten, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen, 3 Runden; „Der Titan“, Etappenrennen Belohnungen: Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design

Jeep Wrangler Unlimited DeBerti Design Fahrzeugempfehlungen: 2020 Jeep Gladiator,1986 Lamborghini LM 002, 2018 Mercedes-Benz X-Class

Frühlingsspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Super-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Super-Hot-Hatchs; Teilnahme genügt Austragungsort: Lakehurst-Schieferbruch

Lakehurst-Schieferbruch Belohnungen: Emote Freestyle

Emote Freestyle Fahrzeugempfehlungen: 2011 Audi RS 3 Sportback, 2019 Hyundai Veloster N, 2010 Renault Megane R.S. 250, 2014 Volkswagen Golf R

Himmelspforte

Veranstaltung: Gefahrenschild Himmelspforte

Gefahrenschild Himmelspforte Vorgaben: 137 Meter

137 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution Tipps: für die bessere Orientierung solltet ihr euch hier den PR-Stunt als Ziel setzen; durch die Bäume manövrieren ist etwas knifflig; der Hoonigan kann hier eine gute Wahl sein, da er sich auch im Gelände gut schlägt; als Orientierung könnt ihr die Mauer nutzen, fahrt rechts vom größeren Baum vorbei und dann ein Stück nah der Mauer, haltet dann auf die Rampe zu und versucht zwischen die Häuser zu springen; mittig also, da auf der linken und rechten Seite Gebäude stehen

Deep Vale

Veranstaltung: Blitzer Deep Vale

Blitzer Deep Vale Vorgaben: 265,5 km/h

265,5 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: startet im Westen und ein Stück vor der Kurve, dann könnt ihr in dieser schon etwas Tempo aufbauen; die Kurve im Westen ist nicht sehr wild und kann mit relativ viel Tempo gefahren werden; habt ihr Probleme euch bei dem Tempo auf der Straße zu halten, könnt ihr Fahrhilfen einsetzen

Vorgebirge

Veranstaltung: Blitzerzone Vorgebirge

Blitzerzone Vorgebirge Vorgaben: 217,3 km/h

217,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution Tipps: startet im Osten; versucht in der Zone so wenig wie möglich die Bremse zu verwenden und nehmt stattdessen wenn nötig den Finger leicht vom Gaspedal; mit etwas Fingerspitzengefühl verliert ihr so in den Kurven weniger Tempo als durch harte Bremsmanöver

Kulturikonen

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 20,3 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 20,3 Kilometer Vorgaben: C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos

C 600, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos zu fahrende Strecken: „Broadway, Dorf – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lakehurst Forest, Pfad“, Etappenrennen; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Broadway, Dorf – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lakehurst Forest, Pfad“, Etappenrennen; „Highland-Farm, Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Kleidung Pailletten-Schiebermütze (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Kleidung Pailletten-Schiebermütze (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1959 Ford Anglia 105E, 1971 Meyers Manx

MR-Rampenlicht

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 24,1 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 24,1 Kilometer Vorgaben: S2 998, Fahrzeug mit Mittelmotor, Heckantrieb (RWD)

S2 998, Fahrzeug mit Mittelmotor, Heckantrieb (RWD) zu fahrende Strecken: „Lakehurst Forest, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Lakehurst Forest, Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Astmoor, klassische Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Ferrari Dino (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Ferrari Dino (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2008 Koenigsegg CCGT, 2018 McLaren Senna, 2010 Mosler MT900S

2008 Koenigsegg CCGT, 2018 McLaren Senna, 2010 Mosler MT900S Tipps: die Drivatare passen sich eurem Auto an, ihr müsst also S2 nicht völlig ausreizen; habt ihr Schwierigkeiten mit der Klasse, könnt ihr etwas was nicht maximal die Klasse ausreizt nutzen, was die Sache etwas erleichtert

Sacré Blur

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 22,3 Kilometer Vorgaben: S2 998, Fahrzeug von einem Hersteller aus Frankreich (zum Beispiel Renault, Peugeot, Bugatti, DS, Citroën, Alpine)

S2 998, Fahrzeug von einem Hersteller aus Frankreich (zum Beispiel Renault, Peugeot, Bugatti, DS, Citroën, Alpine) zu fahrende Strecken: „Rennen am Staubecken“, Etappenrennen; „Rennen von Otleydale“, Etappenrennen; „Nordküstenjagd“, Etappenrennen

„Rennen am Staubecken“, Etappenrennen; „Rennen von Otleydale“, Etappenrennen; „Nordküstenjagd“, Etappenrennen Belohnungen: Renault 5 Turbo Forza Edition (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Renault 5 Turbo Forza Edition (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2018 Bugatti Chiron , 2019 Bugatti Divo

2018 Bugatti Chiron 2019 Bugatti Divo Tipps: die Drivatare passen sich eurem Auto an, ihr müsst also S2 nicht völlig ausreizen; habt ihr Schwierigkeiten mit der Klasse, könnt ihr etwas was nicht maximal die Klasse ausreizt nutzen, was die Sache etwas erleichtert

Monatsrivalen – Aerodrome Cross Country Circuit

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2 Kilometer Vorgaben: Mercedes E 350 D (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Mercedes E 350 D (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 40

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 40 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 40 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: Beitragsbild © Linat Power, eigene Screenshots aus Forza Horizon 4