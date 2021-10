Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 41 – Tourenwagen

Kapitel 1 – Hohe Nachfrage

Auch in dieser Woche entfällt das Grübeln bezüglich Autowahl. Der 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II ist fest vorgegeben. Fehlt er in eurem Fuhrpark, könnt ihr das Auto für 150.000 Credits bei der Messe kaufen. Im Auktionshaus liegt er deutlich darüber, daher lohnt die Jagd nach Schnäppchen in diesem Fall nicht.

Wie immer gilt: Fehlt euch das Geld dafür, könnt ihr zunächst in die Festival-Spielliste schauen. Versucht euch an den PR-Stunts und der Foto-Herausforderung, für einige schnell verdiente Wheelspins. Die sollten die Credits mit hoher Wahrscheinlichkeit einspielen. Zeitaufwand: wenige Minuten.

Kapitel 2 – Autobahn

Weiter geht es mit 3 Sternen bei Blitzern. Ihr habt hier auch ohne Tuning Optionen. Die wohl einfachste Option ist „Astmoor“ (beim Mudkickers Adventure Park und Astmoor). Alternativen sind Wäldchen“ (im Lakehurst Forest) und „Hythe House“ (im Süden vom Derwent Water See). Es genügt, wenn ihr euch einen aussucht und den so oft fahrt, bis ihr die Sterne habt. So spart ihr die Reisezeit.

Natürlich könnt ihr eurem Auto via Tuning auch mehr Leistung verpacken. Dies kann sich lohnen, da der Wagen auch für Rennen eine solide Wahl ist. Credits könnt ihr durchaus schlechter anlegen. Natürlich abhängig davon, ob denn das Auto euer Ding ist und ihr es anderweitig fahren möchtet!