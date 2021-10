Minecraft Dungeons Seasonal Adventures ab Dezember

Ab Dezember bietet Minecraft Dungeons Seasonal Adventures. Das Spiel erhält also künftig Seasons. Mit jeder Season wechseln die Belohnungen. Als solche erwarten euch unter anderem neue Tiere, Flairs, Emotes und kosmetische Inhalte. Im Ankündigungstrailer gibt es eine Vorschau auf kommende Season-Belohnungen.

Die Minecraft Dungeons Seasonal Adventures bringen themenbezogene Events und wöchentliche Herausforderungen. Die Inhalte werden kostenlos sein. Die erste Season trägt den Namen „The Cloudy Climb“.

Die Seasons sind nicht der einzige neue Content für das Spiel. Angekündigt wurde auch der mysteriöse „Tower to Dungeons“. Bei dieser Herausforderung geht es darum, einen Turm zu erklimmen, der 30 Level bietet. Gefüllt mit Gegnern, Bossen und NPCs. Im Takt von zwei Wochen soll sich der Turm ändern.

And that’s not all, we’re also bringing the mysterious Tower to Dungeons.

Test yourself in this new adventure and ultimate challenge – will you reach the top?

↣ https://t.co/wzeRDGijwn ↢ pic.twitter.com/71GFHqnBjp

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) October 16, 2021