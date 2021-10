Forza Horizon 5 Goldstatus, Horizon Pulse Songliste und die erste Spielliste

Das Rennspiel Forza Horizon 5 hat den Goldstatus erreicht. Goldstatus heißt in der Softwareentwicklung, dass das Spiel fertig ist und auf Disc gepresst werden kann. Im Zeitalter von Games as a Service hat diese Bezeichnung vor allem symbolischen Charakter, für künftige Updates geht die Arbeit am Produkt natürlich weiter. Für die Spieler bedeutet der Goldstatus vor allem Sicherheit bezüglich des Releases.

Der Goldstatus von Forza Horizon 5 ist nicht die einzige Neuigkeit rund um das Spiel. In einem neuen Blogpost geben die Entwickler das Lineup für den Radiosender Horizon Pulse bekannt. Der bietet einen Mix aus elektronischen Sounds, Popmusik und einigen lokalen Talenten aus Mexiko – dort ist der Schauplatz des Rennspiels.

Bei Spotify könnt ihr hier reinhören. Auch damit nicht genug. In einem Tweet wird ein Einblick in die erste Festival Spielliste gewährt, die ab dem 11. November 2021 zur Verfügung stehen wird.

Here’s your first look at the Series 1 Festival playlist for #ForzaHorizon5. Summer kicks off on November 11th! pic.twitter.com/nplWoqRMFV

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) October 18, 2021