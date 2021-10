Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger Launch Trailer

Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger lässt euch eine Reise in die Geschichte der Wikinger und Angelsachsen am heimischen Bildschirm erleben. Damit steht nun die dritte Discovery Tour von Ubisoft zur Verfügung. Das Zeitalter der Wikinger basiert auf der Spielwelt von Assassin’s Creed Valhalla.

Die narrative Struktur wurde für den neuen Teil überarbeitet, um Erzählung und Interaktivität in den Fokus zu rücken. Ergänzt wird die Struktur durch die beiden neuen kreativen Säulen Geschichte durch Geschichten und Learning by doing. Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger ermöglicht es euch in die Rolle von Wikingern und angelsächsischen Charakteren zu schlüpfen und Abenteuer im neunten Jahrhundert zu erleben. Spielend wird so Wissen über die Krieg und Politik, Alltagsleben, Religion und Magie, Mythen und Legenden, Wissenschaft, Recht und Justiz, Kunst und Kultur sowie Handel und Wirtschaft im Wikingerzeitalter vermittelt.

Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger ist bereits erhältlich. Einen Eindruck vermittelt der untenstehende Launch Trailer. Für Personen, die Assassin’s Creed Valhalla besitzen, wird die Discovery Tour kostenlos verfügbar sein. Sie erscheint auf den gleichen Plattformen wie das Hauptspiel. Eine eigenständige Windows PC-Version ist über Ubisoft Connect und den Epic Games Store für 19,99 Euro erhältlich. Anfang 2022 erscheinen eigenständige Versionen für Stadia, Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger ermöglicht es 11 Belohnungen für Assassin’s Creed Valhalla freizuschalten. Freuen dürft ihr euch zudem über 25 Behind-The-Scenes-Stationen mit Einblicke in die Entwicklung des Hauptspiels und 24 Erkundungscharaktere.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung

Bildquelle: Ubisoft