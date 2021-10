Forza Horizon 5 Horizon Bass Arena Playlist ist da

Mit der Forza Horizon 5 Horizon Bass Arena Playlist steht nun ein weiterer Teil des Soundtracks fest. Die Trackliste ist die zweite, die inzwischen veröffentlicht wurde. Den Auftakt machte zuvor Horizon Pulse. Solltet ihr die Meldung dazu verpasst haben, könnt ihr euch hier auf den Stand der Dinge bringen.

Horizon Bass ist auf Remixes und Dancefloor spezialisiert. Scott Tyler spielt auf Horizon Bass Arena folgende Songs:

“Joypunks” by Big Wild

“Get To Know You” by Dexter King

“Mrita (Margarita)” by CloudNone & Direct

“Channel 43 – Radio Edit” by deadmau5, Wolfgang Gartner

“Color” by Grant & Juneau

“Rock You (Lenno Remix)” by Dirty Loops, Lenno

“Baile Funk” by GAJATE

“Tell Me (Ellis Remix)” by Haywyre

“In The Summer (ft. Jaymes Young)” by Whethan

“Colours (ft. Olan)” by Mat Zo

“Everything You Are” by Midnight Kids

“Techtonic” by Metrik

“Into The Light” by Notaker

“Dreamcatcher (ft. MIKO) (Night Mix/Nightfall)” by Robotaki

“Fade” by Rome in Silver

“Roses – Imanbek Remix” by SAINt JHN, Imanbek

“Jungle Fury” by RIOT

“One More (ft. Nile Rodgers) – Mark Knight Remix” by SG Lewis, Nile Rodgers, Mark Knight

“Foolish Of Me (ft. Jonathan Mendelsohn)” by Seven Lions, Jason Ross, Crystal Skies

Ihr möchtet schon vor Veröffentlichung des Rennspiels in den Radiosender reinhören? Bei Spotify könnt ihr euch die Playlist schon jetzt anhören. Den Link dazu findet ihr unten. Übrigens: Habt ihr Spotify als App auf eurem Gerät und seit im Browser nicht angemeldet, könnt ihr den Link kopieren und in der App in die Suche eingeben. Ihr landet dann direkt bei der Playlist.

Quelle: Forzamotorsport.net

Bildquelle: Playground Games