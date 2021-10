Dark Fantasy SRPG Disciples: Liberation ab heute erhältlich

Ab heute könnt ihr im Dark Fantasy Strategie-Rollenspiel Disciples: Liberation Nevendaar erkunden. Ihr schlüpft in die Rolle der Söldnerin Avyanna und zieht durch die düstere Spielwelt. In dieser leben verschiedene Völker wie Elfen und Untote, die ihr versucht unter einen Hut zu bekommen, um eine Allianz zu schmieden. Während eures Abenteuers begegnen euch neue Gefährten und ihr rekrutiert verschiedenste Einheiten, um eine Armee um euch zu scharen. Diese führt ihr in rundenbasierten Kämpfen in die Schlacht, bei der taktisches Geschick gefragt ist.

Zudem verwaltet ihr die Engelsstadt Yllian in Disciples: Liberation. Dort könnt ihr neue Einheiten anwerben, vorhandene ausbilden und eure Ausrüstung aufwerten. Im Verlauf eures Abenteuers erhaltet ihr Zugang zu verschiedenen Gebäudeplänen und Rohstoffen, die eurer Sache dienlich sein können.

Entwickler Frima Studio verspricht 80 Stunden Gameplay und verschiedene Enden. Auf dem Weg zu diesen müsst ihr zahlreiche Entscheidungen treffen. Die können nicht nur der Grundstein für eine Romanze sein, sondern auch über Leben und Tod entscheiden. Erhältlich ist das Spiel für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Bei Steam wird das Spiel erst heute Abend freigeschaltet.

Quelle: Kalypso Pressemitteilung

Bildquelle: Kalypso