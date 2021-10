Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 42 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 42 2021 starten wir in Serie 41. In die Serie fällt übrigens auch der Release von Forza Horizon 5. Am 09. November erscheint der Nachfolger. Frühzugang gibt es ab dem 05. November, falls ihr die Premium Edition oder das Premium Add-On Bundle vorbestellt (habt). Noch müssen wir uns aber mit Forza Horizon 4 vergnügen, also lasst uns einen Blick in die Belohnungen der aktuellen Liste werfen.

Für 50 % erhaltet ihr das Skelettkostüm und für 80 % einen Alfa Romeo 155. Für 50 % bei der Serie gibt es wie gewohnt einen Horizon-Backstage-Pass, den ihr gegen eines der bei Horizon Backstage angebotenen Autos tauschen könnt. Bei 80 % gibt es den Mercedes-Benz CLK-GTR.

Wie gewohnt habe ich auch wieder für euch einen Blick auf die Auktionshauspreise geworfen. Besonders lohnenswert in dieser Woche ist (rein am Handelswert im Auktionshaus gemessen) der 2019 RAESR Tachyon Speed, der geht für 20 Millionen Credits weg. 20 Millionen ist das Maximum, welches im Auktionshaus möglich ist. Vereinzelt wird er darunter angeboten, dies sind aber Ausnahmen und die liegen noch immer bei lukrativen 11 Millinen Euro. Der Haken daran: Den Wagen gibt es via Prüfung und die ist in dieser Woche Straßenszene in S2. Der Rest ist nicht sonderlich lukrativ. Eine Ausnahme gibt es noch im #Forzathon Shop. Dort bekommt ihr den 2017 Alpine A110. Der liegt bei 9 bis 9,8 Millionen Credits.

Fotoherausforderung #ziemlichabgehoben

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto auf dem Greendale Airstrip anfertigen

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto auf dem Greendale Airstrip anfertigen Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Prüfung – Gruselfabrik

Veranstaltung: Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,8 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Straßenszene, 3 Veranstaltungen, 18,8 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S2 998, Fahrzeug der Wagengruppe Hypercars

S2 998, Fahrzeug der Wagengruppe Hypercars zu fahrende Strecken: „Glenfinnan-Jagd“, Etappenrennen; „Der Highland-Ansturm“, Etappenrennen, 3 Runden; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen

„Glenfinnan-Jagd“, Etappenrennen; „Der Highland-Ansturm“, Etappenrennen, 3 Runden; „Betriebshof, Express“, Etappenrennen Belohnungen: 2019 Raesr TS

2019 Raesr TS Fahrzeugempfehlungen: 2018 Italdesign Zerouno, 2013 Lamborghini Veneno, 2018 Mclaren Senna, 2019 Lego Speed Champions McLaren Senna

Schaurennen-Remix – Motocross-Mission

Veranstaltung: Schaurennen

Schaurennen Vorgaben: Fahrzeug wird vom Spiel gestellt

Fahrzeug wird vom Spiel gestellt Belohnungen: Hupe Geisterhaus

Sommerspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Muscle-Cars; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Moderne Muscle-Cars; Teilnahme genügt Austragungsort: Betriebshof, Nordstreckenexpress

Betriebshof, Nordstreckenexpress Belohnungen: Kleidung Hexennase

Kleidung Hexennase Fahrzeugempfehlungen: 2015 Ford Falcon GT 351, 2014 HSV GEN-F GTS

Römische Ruinen

Veranstaltung: Gefahrenschild Römische Ruinen

Gefahrenschild Römische Ruinen Vorgaben: 170 Meter

170 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: für die Orientierung hilft es den PR-Stunt als Ziel festzulegen; startet auf der Straße und fahrt links am Haus vorbei und dort dann durch die Mauer und über den Rasen auf die Rampe zu (ihr solltet so genau zwischen den Bäumen durchfahren, ohne nennenswert auf die achten zu müssen)

Moorhead-Windfarm

Veranstaltung: Blitzer Moorhead-Windfarm

Blitzer Moorhead-Windfarm Vorgaben: 392,7 km/h

392,7 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: startet im Westen, ansonsten ist hier nicht viel zu beachten, außer vielleicht noch bei der Fahrzeugwahl und dem Tuning auch die Beschleunigung im Blick zu haben

Strathbridge

Veranstaltung: Blitzerzone Strathbridge

Blitzerzone Strathbridge Vorgaben: 225,3 km/h

225,3 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: hier könnt ihr prinzipiell von beiden Seiten starten, ich persönlich favorisiere den Norden (von dort aus habt ihr auch ein Gefälle); wichtig ist vor allem in den Kurven nicht mehr Tempo als nötig liegen zu lassen, dafür solltet ihr vor allem etwas Gas wegnehmen und nicht mit harten Bremsmanövern arbeiten; die Brücke ist massiv, weshalb ihr die bei Schwierigkeiten zum wallriden (an der Wand fahren) nutzen könnt, manchen hilft Wallriding, auf Kurs zu bleiben; ihr dürft dabei allerdings nicht frontal in die Wand knallen, sondern mit der Seite eures Autos quasi an der Wand schleifen

Komische Krabbler

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,6 Kilometer Vorgaben: C 600, 1955 Porsche 550A Spyder, 1980 Fiat 124 Sport Spider, 2017 Abarth 124 Spider

C 600, 1955 Porsche 550A Spyder, 1980 Fiat 124 Sport Spider, 2017 Abarth 124 Spider zu fahrende Strecken: „Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „The Meadows, Sprint“, Etappenrennen

„Moorhead-Windfarm, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Edinburgh, Bahnhof – Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „The Meadows, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Porsche 918 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Vampirjäger

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,9 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 19,9 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Streckenspielzeuge

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Streckenspielzeuge zu fahrende Strecken: „Derwent, Seeufer – Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Elmsdon on Sea, Sprint“, Etappenrennen

„Derwent, Seeufer – Sprint“, Etappenrennen; „Ambleside, Sprint“, Etappenrennen; „Elmsdon on Sea, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: KTM X-Bow (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

KTM X-Bow (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2014 BAC Mono, 2016 Ford Shelby GT350R, 2012 Porsche 911 GT3 RS 4.0

Schicke Lambos

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 16,5 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 16,5 Kilometer Vorgaben: A 800, Lamborghini Urus oder LM oder LM002

A 800, Lamborghini Urus oder LM oder LM002 zu fahrende Strecken: „Edinburgh, Stadtzentrum – Sprint“, Etappenrennen; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen

„Edinburgh, Stadtzentrum – Sprint“, Etappenrennen; „Princes Street Gardens, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Lake District, Sprint“, Etappenrennen Belohnungen: Lambo Murciélago (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Monatsrivalen – Vs. 1939 Mercedes-Benz W154

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer Vorgaben: Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 41

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

