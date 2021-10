Jurassic World Evolution 2 Entwicklertagebuch #3

Frontier hat das dritte Jurassic World Evolution 2 Entwicklertagebuch veröffentlicht. Das Video trägt den Namen „Creating your own Jurassic World“. Zu Wort kommen Game Director Rich Newbold, Executive Producer Adam Woods, Senior Animator Amy Hook und Lead Designer Jim Stimpson. Sie zeigen euch, wie sich Parks in der Simulation individualisieren lassen, welche Entscheidungen einen signifikanten Unterschied ausmachen können und einige der neuen Features, die das Spiel bieten wird.

In Jurassic World Evolution 2 erkundet ihr sowohl bekannte als auch neue Orte. Dabei stellt euch das Spiel vor Herausforderungen wie Sandstürme und Hurrikans. Wie ihr euch gegen diese wappnen könnt, verrät euch das Entwicklertagebuch. Eingegangen wird auch auf die neuen Volieren und Lagunen, mit denen sich die Parks umgestalten lassen und wie ihr durch Veränderung eurer Dinosaurier auf DNA-Ebene eine neue Farbvariation freischalten könnt.

Das Spiel Jurassic World Evolution 2 erscheint am 09. November 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Frontier Pressemitteilung vom 27. Oktkober 2021

Bildquelle: Frontier