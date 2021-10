PlayStation 5: Apple Music ab heute verfügbar

Ab sofort könnt ihr auf der PlayStation 5 Apple Music nutzen. Apple Music ist ein kostenpflichtiges Abonnement von Apple, welches Zugang zu über 90 Millionen Songs bietet. Der Service umfasst zudem kuratierte Wiedergabelisten, Musikvideos in 4K, Apple Music Radio und personalisierte Wiedergabeliste auf Basis eigener Vorlieben. Habt ihr ein solches Abo und eine PlayStation 5, könnt ihr dieses nun auf der Konsole nutzen.

Was bedeutet das konkret? Sony verspricht eine nahtlose Integration. Via Apple Music-App könnt ihr Musik während aber auch vor und nach dem Zocken hören. Die App könnt ihr auch während des Spielens unkompliziert aufrufen, indem ihr die PS-Taste auf dem DualSense Controller drückt und über das Control Center die Musikfunktion wählt. Dort findet ihr auch Empfehlungen, die an euer aktuelles Spiel angepasst sind.

