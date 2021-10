Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 43 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Mit der Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 43 2021 starten wir in die zweite Woche von Serie 41. Als Belohnung gibt es für 50 % einen Horizon Backstage Pass und für 80 % den Bugatti EB110. Für 50 % Series-Fortschritt gibt es ebenfalls einen Pass und für 80 % den Mercedes-Benz CLK-GTR.

Wie gewohnt hab ich für euch die Preise der Belohnungen im Auktionshaus unter die Lupe genommen. Der Jeep Gladiator liegt bei derzeit etwa 7,8 Millionen Credits. Ihr erhaltet ihn via Prüfung. Ansonsten bleibt noch der Lamborghini Diablo GTR aus dem #Forzathon-Shop, der aktuell bei immerhin noch 2,5 Millionen Credits liegt. Der Rest ist weit weniger Wert zum derzeitigen Zeitpunkt. Damit ist die List in der Hinsicht diese Woche nicht sehr ergiebig.

Fotoherausforderung #friendsinhighplaces

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto und einem Drivatar / Spieler mit dem Glen Rannoch Mast darauf anfertigen

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von eurem Auto und einem Drivatar / Spieler mit dem Glen Rannoch Mast darauf anfertigen Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Orientieren könnt ihr euch hier am Scheunenfund, der auf der Karte in unmittelbarer Nähe ist (siehe Screenshot der Karte). Andere Spieler solltet ihr dort mit ein bisschen Glück direkt antreffen. Wenn nicht könnt ihr in der Nähe das Rennen nutzen und hochfotografieren. Mit etwas mehr zeitlichem Aufwand lässt sich auch eine eigene Strecke basteln, die direkt dran vorbeiführt.

Die Prüfung – Süßes oder Saures

Veranstaltung: Querfeldeinserie, 3 Veranstaltungen, 19,9 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Querfeldeinserie, 3 Veranstaltungen, 19,9 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroader zu fahrende Strecken: „Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Burg, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Aerordrome, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Küste, Querfeldeinjagd“, Etappenrennen; „Burg, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Aerordrome, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Jeep Gladiator

Jeep Gladiator Fahrzeugempfehlungen: 2012 Jeep Wrangler Rubicon, 2018 Mercedes-Benz X-Class

Herbstspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys; Teilnahme genügt

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Offroad-Buggys; Teilnahme genügt Austragungsort: Bamburgh, Castle

Bamburgh, Castle Belohnungen: Schnellchat-Phrase Süßes oder Saures

Schnellchat-Phrase Süßes oder Saures Fahrzeugempfehlungen: 2016 Ariel Nomad, 2015 Polaris RZR XP 1000 EPS, 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug

Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Veranstaltung: Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt

Gefahrenschild Hügelgipfel-Aussichtspunkt Vorgaben: 190 Meter

190 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution Tipps: für das Gefahrenschild kann ich euch den Hoonigan Ford ans Herz legen, er überzeugt mit Power und ist gleichzeitig im Gelände sicher unterwegs; zur besseren Orientierung solltet ihr das Schild als Ziel festlegen; ihr könnt für die Anfahrt den Weg nehmen oder euch auf der rechten Seite halten; der einzelne Baum dient in dem Fall als Orientierung, zieht an der rechten Seite vorbei und weiter Richtung Rampe; am schwierigsten ist hier die Wegfindung, meidet Spots, bei denen ihr zu viel springt und korrigiert wenn nötig per Rückspulfunktion

The Grange

Veranstaltung: Blitzer The Grange

Blitzer The Grange Vorgaben: 321,9 km/h

321,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: startet im Westen und nutzt ein Auto mit guter Beschleunigung; den leicht kurvigen Abschnitt nehmt ihr mit für eure Anfahrt; startet ihr kurz dahinter müsst ihr hier keine Bremse verwenden, da ihr noch nicht genug Tempo habt

Hügelstraße

Veranstaltung: Blitzerzone Hügelstraße

Blitzerzone Hügelstraße Vorgaben: 138,4 km/h

138,4 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS200 Evolution Tipps: auch hier mein Rat den Hoonigan zu nutzen; hier solltet ihr im Norden starten, so nehmt ihr das Gefälle mit und habt etwas mehr Spielraum bei der Anfahrt; es ist hilfreich nicht Bleifuß durch die Zone zu rasen, da die beiden Kurven nicht mit hohem Tempo zu fahren sind; haltet euch stattdessen lieber etwas über der nötigen Durchschnittsgeschwindigkeit und bremst nur leicht runter oder versucht ohne Einsatz der Bremse und dafür mit dem Finger vom Gaspedal durchzukommen; die beiden Kurven müssen relativ sauber gefahren werden

Horrorlimousinen

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,3 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 21,3 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Superlimousinen

A 800, Fahrzeug der Wagengruppe Superlimousinen zu fahrende Strecken: „Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen; „Moorhead, Rallyestrecke“, Etappenrennen; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen

„Holyrood Park, Pfad“, Etappenrennen; „Moorhead, Rallyestrecke“, Etappenrennen; „White Horse Hill, Pfad“, Etappenrennen Belohnungen: 2015 Audi RS6 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

2015 Audi RS6 (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2014 BMW M4 Coupe, 2018 Kia Stinger, 2015 Volvo V60 Polestar

Ritter der fehlenden Ladefläche

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 22,8 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 22,8 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Trucks

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Trucks zu fahrende Strecken: „Außenbezirk, Querfeldein“, Etappenrennen; „Nordstadt, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen

„Außenbezirk, Querfeldein“, Etappenrennen; „Nordstadt, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Arthur’s Seat, Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: Volvo Iron Knight (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Volvo Iron Knight (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2015 Mercedes-Benz #24 Tankpool24 Racing Truck, 2014 Mercedes-Benz Unimog U5023

Captain Jack

Veranstaltung: Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 11,3 Kilometer

Straßen-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 11,3 Kilometer Vorgaben: D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos

D 500, Fahrzeug der Wagengruppe Kultautos zu fahrende Strecken: „Broadway, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 1 Runde; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Broadway, Dorf – Rundstrecke“, Rundstrecke, 1 Runde; „Horizon-Festival, Sprint“, Etappenrennen; „Horizon-Festival, Rundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: Kürbishut (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

Kürbishut (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1959 Ford Anglia 105E, 1971 Meyers Manx

Monatsrivalen – Vs. 1939 Mercedes-Benz W154

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer Vorgaben: Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 41

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus Forza Horizon 4