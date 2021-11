Animal Crossing: New Horizons – Keine weiteren DLCs

Am Freitag erscheint das letzte große Animal Crossing: New Horizons Update. Zusätzlich wird ein DLC veröffentlicht, der kostenpflichtig ist. Im Rahmen der Animal Crossing Direct wurde bereits verkündet, dass das Update das finale Update sein wird. Die Ankündigung des DLCs löste allerdings Spekulationen aus, ob womöglich dafür künftig weitere DLCs ein Ding sein könnten. Dem hat Nintendo nun eine Absage erteilt.

Gegenüber IGN hat sich Nintendo zu Animal Crossing: New Horizons geäußert. Die Aussage endet mit folgenden Sätzen:

„It is a major update to Animal Crossing: New Horizons, and offers a distinguishing and different gameplay experience. Therefore, it made sense to include it as the first and only paid DLC for Animal Crossing: New Horizons.“