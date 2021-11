Gran Turismo 7 Livery Editor im neusten Video

Sony und Polyphony Digital haben ein weiteres Video aus der Gran Turismo 7 Behind the Scenes Reihe veröffentlicht. Der neueste Teil trägt den Namen „Livery“ und gewährt einen Blick auf den Livery Editor im Spiel. Mit dem könnt ihr euren Autos einen individuellen Anstrich verpassen. Mit dem Editor lassen sich nicht nur Farben ändern, sondern auch Designs anbringen. Für den neuesten Teil der Serie wurde der Editor überarbeitet, damit dieser sich noch einfacher bedienen lässt. Zu Wort kommt auch in diesem Video wieder Creator Kazunori Yamauchi.

Gran Turismo 7 erscheint am 04. März 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Quelle: offizieller Gran Turismo YouTube Kanal, abgerufen am 02. November 2021, 15:02 Uhr

Bildquelle: Sony