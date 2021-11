Forza Horizon 4 Art Director zeigt unveröffentlichte Konzeptbilder

Der Release von Forza Horizon 5 nähert sich mit großen Schritten. Für viele Fans der Reihe ein Grund, in Erinnerungen zu schwelgen und vielleicht auch noch ein paar Runden im Vorgänger zu drehen. Auch manchem Entwickler geht es dieser Tage ähnlich. Art Director Conar Cross scheint derzeit in nostalgischer Erinnerung an die Arbeit an Forza Horizon 4 zu schwelgen. Bei Twitter hat er zwei Galerien mit bisher unveröffentlichten Konzeptbildern veröffentlicht.

Die beiden Tweets mit den Forza Horizon 4 Konzeptbildern habe ich euch unten eingebunden. Zu sehen sind malerische Landschaften. Ein Bild zeigt die Stadt Edinburgh und ein weiteres ein kleines Häuschen auf dem Lande.

With Forza Horizon 5 out in a few days, I’ll be sharing some unseen concepts from FH4! Can’t wait to show you the work we did for #ForzaHorizon5 soon! pic.twitter.com/fIs70Wxywm — Conar Cross (@ConarCross) November 3, 2021

With Forza Horizon 5 out in a few days, I’ll be sharing some unseen concepts from FH4! Can’t wait to show you the work we did for FH5 soon! pic.twitter.com/ZWwLfh7GQh — Conar Cross (@ConarCross) November 2, 2021

Quelle: Conar Cross (Playground Games Art Director) Twitter 1, 2, abgerufen am 03. November 2021, 16:12 Uhr

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 4