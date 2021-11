Animal Crossing: New Horizons Version 2.0 ist bereits verfügbar

Die Überraschung ist gelungen. Nintendo hat schon jetzt Animal Crossing: New Horizons Version 2.0 via Update zur Verfügung gestellt. Damit dürfte man wohl manchem Fan den Schlaf geraubt haben.

Sollte bei euch Animal Crossing: New Horizons Version 2.0 noch nicht automatisch installiert sein, könnt ihr den Download manuell anstoßen. Dafür geht ihr mit der Plus-Taste eurer Nintendo Switch in die Software-Informationen und dort zu Software-Update. Wählt ihr „Über das Internet“ löst ihr den Download aus – vorausgesetzt, eure Konsole ist mit dem Internet verbunden.

Mit Animal Crossing: New Horizons Version 2.0 ist das finale Update für das Spiel verfügbar. Mehr folgt nicht mehr. Auch der kommende DLC ist die erste und einzige kostenpflichtige Erweiterung, die geplant ist. Was euch mit Update und DLC erwartet, könnt ihr in dieser Meldung nachlesen.

Quelle: Animal Crossing World Twitter, abgerufen am 04. November 2021, 03:22 Uhr

Bildquelle: Nintendo