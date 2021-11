Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 44 2021 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

An anderer Stelle hatte ich bereits einige Worte zu Forza Horizon 4 verloren und wie es mit dem Spiel bei mir auf der Seite weitergeht, nun da Forza Horizon 5 für die ersten von euch spielbar ist und für den Rest ab kommender Woche. Meine Arbeit an Forza Horizon 4 werde ich ein wenig anpassen, da ich als einzelne Person unmöglich dauerhaft an Donnerstagen zwei Spiellisten und Weekly Guides verfassen kann. Mir fällt es zeitweise schwer, zwei dieser Beiträge zu schaffen, da ich seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen kämpfe. Meine Gesundheit kann und möchte ich nicht der Arbeit unterordnen, denn auf Dauer würde die darunter leiden und davon habt ihr so wenig wie ich. Ich hatte wahnsinnig viel Freude daran, in so kurzer Zeit so viel Content über Forza Horizon 5 zu machen, aber eine Kleinigkeit war es nicht und dauerhaft bin ich zu solchen Mengen nicht in der Lage. Trotzdem liegt mir viel an der Horizon 4-Reihe und ich werde sie in geänderter Form beibehalten. Künftig findet ihr den Weekly wie gewohnt auf meiner Seite und in diesem einen Link zu einem Bestandsbeitrag, der euch bei Bedarf beim #Forzathon hilft. Den jeweils aktuellen Shop werde ich dafür in die Liste aufnehmen. Für mich wird die Arbeit an Horizon 4 so einfacher, da ein Teil entfällt. Diese Änderung wird es mir ermöglichen, beide Spiele aktiv zu covern. Der Fokus wird auf Horizon 5 liegen, da der aktuelle Teil bei den meisten nun im Vordergrund steht. Ich kann euch nicht versprechen, immer mit einem Trio am Donnerstag am Start zu sein. Sollte es nötig sein, wird die ein oder andere Liste zu Horizon 4 womöglich erst an einem Freitag erscheinen.

#Forzathon-Shop

Belohnungen

50 % Serie: Horizon-Backstage-Pass

80 % Serie: Mercedes-Benz CLK GTR

50 % Saison: Horizon-Backstage-Pass

80 % Saison: 2019 Velociraptor

Fotoherausforderung #skycastle

Veranstaltung: Fotoherausforderung

Fotoherausforderung Vorgaben: mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Nissan anfertigen und dabei Bamburgh Castle mit ablichten

mit dem Fotomodus eine Aufnahme von einem Auto der Marke Nissan anfertigen und dabei Bamburgh Castle mit ablichten Belohnungen: Super-Wheelspin, 1.000 Einfluss

Die Burg findet ihr bei den Dünen im Südosten der Karte.

Die Prüfung – Bin mal spuken

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 16,1 Kilometer, Koop-Meisterschaft, im Rennen gegen Drivatare (unschlagbar) den 1. Platz erreichen Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Extreme Offroader zu fahrende Strecken: „Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden

„Betriebshof, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Glen Rannoch, Querfeldein“, Etappenrennen; „Schieferbruch, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: #1 Toyota Baja

#1 Toyota Baja Fahrzeugempfehlungen: 2016 Jeep Trailcat, 1993 Toyota #1 T100 Baja Truck (wahlweise in der Willkommenspaket-Variante)

Winterspiele

Veranstaltung: Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien

Meisterschaft bestehend aus 5 Spielplatz-Partien Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Rallyeautos; Teilnahme genügt

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Retro-Rallyeautos; Teilnahme genügt Austragungsort: Mortimer Gardens

Mortimer Gardens Belohnungen: Hexenhut (Kleidung)

Hexenhut (Kleidung) Fahrzeugempfehlungen: 1990 Nissan Pulsar GTI-R, 1990 Subaru Legacy RS

Rannoch Shelf

Veranstaltung: Gefahrenschild Rannoch Shelf

Gefahrenschild Rannoch Shelf Vorgaben: 175 Meter

175 Meter Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution Tipps: hier werdet ihr einen Teil der Kurven vor der Rampe mitnehmen müssen, daher solltet ihr trotz eisiger Straße guten Grip haben; der Hoonigan ist hier mein Favorit; kurz vor den Kurven starten und dabei nicht zu großzügig Anlauf nehmen (so könnt ihr ohne Einsatz der Bremse die Kurve fahren und es genügt, ggf. kurzzeitig nicht auf dem Gas zu sein); Absrpung gerade oder auf die linke Seite (auf der rechten Seite ist ein Haus, welches euch den Sprung versauen kann!)

Wäldchen

Veranstaltung: Blitzer Wäldchen

Blitzer Wäldchen Vorgaben: 292,9 km/h

292,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko Tipps: ein eher einfacher PR-Stunts, auch mit Saisonziel; die Anfahrtsrichtung ist hier nebensächlich, da die Bedingungen recht identisch sind, die leichte Kurve muss nicht gebremst werden, nehmt stattdessen kurz den Finger vom Gas, dies reicht, um die Kurve sauber fahren zu können

Carden Creag

Veranstaltung: Blitzerzone Ambleside, Anstieg

Blitzerzone Ambleside, Anstieg Vorgaben: 152,9 km/h

152,9 km/h Belohnungen: Super-Wheelspin

Super-Wheelspin Fahrzeugempfehlungen: 2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution

2012 Ferrari 599 XX Evolution, 2017 Koenigsegg Agera RS (DLC), 2010 Mosler MT900S, 2019 Rimac Concept Two, 2020 Koenigsegg Jesko, 1986 Hoonigan Ford RS2000 Evolution Tipps: beginnt südlich; mein Favorit hier ist der Hoonigan Ford RS2000 Evolution, da er mit gescheitem Tuning auch im Winter gut auf der Strecke liegt und dabei genug Tempo drauf hat; verzichtet auf den übermäßigen Gebrauch der Bremse und fahrt die Kurven vor allem, indem ihr zeitweise den Finger vom Gas nehmt; ggf. selten und kurz von der Bremse in den etwas heikleren Abschnitten Gebrauch machen; in dem Fall aber wirklich nur leicht und kurz einsetzen; keine harten Bremsmanöver; es ist nicht nötig, mit übermäßig viel Tempo reinzugehen, nur um dieses dann hart nach unten zu bremsen

Ein Jeep zum Fürchten

Veranstaltung: Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,5 Kilometer

Querfeldein-Serie, 3 Veranstaltungen, 18,5 Kilometer Vorgaben: A 800, Fahrzeug der Marke Jeep

A 800, Fahrzeug der Marke Jeep zu fahrende Strecken: „Flussufer, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Windmühle, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Schleife – Querfeldein“, Etappenrennen

„Flussufer, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Windmühle, Querfeldeinrundstrecke“, Rundstrecke, 3 Runden; „Ambleside, Schleife – Querfeldein“, Etappenrennen Belohnungen: 2014 Cherokee (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

2014 Cherokee (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2012 Jeep Wrangler Rubicon, 2016 Jeep Trailcat, 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Hiebe statt Liebe

Veranstaltung: Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,8 Kilometer

Dirt-Rennserie, 3 Veranstaltungen, 26,8 Kilometer Vorgaben: S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Streckenspielzeuge

S1 900, Fahrzeug der Wagengruppe Streckenspielzeuge zu fahrende Strecken: „Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Vorgebirge – Club-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden

„Glen Rannoch, Pfad“, Etappenrennen; „Lakehurst, Wald – Grip-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden; „Greendale, Vorgebirge – Club-Rennen“, Rundstrecke, 3 Runden Belohnungen: VW Class 5 Bug (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

VW Class 5 Bug (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 2014 BAC Mono, 2013 Bentley Continental GT Speed Forza Edition, 2016 BMW M4 GTS, 2016 Ford Shelby GT350R

Muscle-Kreatur

Veranstaltung: Straßen-Rennserie und Straßenszene, 2 Veranstaltungen, 12,9 Kilometer

Straßen-Rennserie und Straßenszene, 2 Veranstaltungen, 12,9 Kilometer Vorgaben: B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars

B 700, Fahrzeug der Wagengruppe Klassische Muscle-Cars zu fahrende Strecken: „Greendale, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen

„Greendale, Super-Sprint“, Etappenrennen; „Edinburgh, Stockbridge“, Etappenrennen Belohnungen: 1968 Firebird (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich)

1968 Firebird (1. Platz, sehr erfahren), 25.000 Credits (2. Platz, überdurchschnittlich), 15.000 Credits (3. Platz, durchschnittlich) Fahrzeugempfehlungen: 1969 Dodge Charger R/T, 1977 Holden Torana A9X, 1977 Pontiac Firebird Trans AM

Monatsrivalen – Vs. 1939 Mercedes-Benz W154

Veranstaltung: Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer

Rivalen-Rennen, 2,7 Kilometer Vorgaben: Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren

Mercedes-Benz W154 (wird vom Spiel gestellt), saubere Runde fahren Belohnungen: Credits und Einfluss

Online-Abenteuer Serie 41

Veranstaltung: Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer)

Online-Abenteuer Serie 41 (gewertetes Abenteuer) Vorgaben: Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus

Qualifikation einmalig nötig, setzt online voraus Belohnungen: je nach erreichter Liga Fahrzeuge, Credits, Wheelspins, Kleidung, Schnellchat-Phrasen

