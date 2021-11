Forza Horizon 5 Early Access in Neuseeland

Forza Horizon 5 ist in Deutschland ab 00:00 Uhr 5. November spielbar. In Neuseeland ist der Titel bereits seit 12:00 deutscher Zeit veröffentlicht. Grund hierfür ist die Zeitverschiebung zum anderen Ende der Welt. Ihr könnt Forza Horizon 5 schon jetzt spielen, indem ihr in Windows oder eurer Xbox die Region umstellt.

Um bereits jetzt Forza Horizon 5 zu spielen, benötigt ihr die Premium-Edition des Spiels. Alternativ könnt ihr auch mittels Premium Add-On Bundle verfrühten Zugang erhalten, dafür müsst ihr jedoch aktive Xbox Game Pass Mitgliedschaft besitzen. Hadert ihr noch mit einem Kauf? Dann empfehlen wir euch einen Blick in unser Review zu Forza Horizon 5.