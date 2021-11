Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 44 – Wäre das nicht fein?

All jene, die bereits Forza Horizon 5 spielen können, dürfen direkt den ersten Weekly #Forzathon erledigen. Am Konzept hat sich hier nicht viel geändert. Da ich aktuell noch keinen Guide zu den neuen Spiellisten online habe, möchte ich kurz ein paar Dinge erklären, da ich bereits Gelegenheit hatte, einen vorherigen Weekly #Forzathon erledigen zu dürfen.

Ihr könnt die Kapitel nur in Reihenfolge erledigen. Sprich ihr benötigt zunächst das vorgegebene Auto und kümmert euch dann damit nacheinander um Kapitel 2, 3 und zum Abschluss Kapitel 4. Ich möchte euch ans Herz legen, die Kapitel in einer Spielsitzung zu erledigen. Während des Testzeitraums wurde mein Weekly Fortschritt mehrfach in Teilen zurückgesetzt. Erhaltene Belohnungen bleiben euch erhalten, sollte der Bug nach wie vor auftreten. Der erste Forza Horizon 5 #Forzathon ist relativ flott zu erledigen und ihr solltet dies ohne Schwierigkeiten in einer Sitzung schaffen können.

Ihr erhaltet für den Abschluss drei Punkte für die Festival-Spielliste und 81 #Forzathon-Punkte. Der Shop steht derzeit leider nicht zur Verfügung. Grundsätzlich ist der mit dem alten Shop aus Horizon 4 vergleichbar. Während des Testzeitraums konnte ich einen Blick reinwerfen. Es gab zwei Fahrzeuge, kosmetische Items, Wheelspin und Super-Wheelspin.

Mit den Punkten allein vom Weekly #Forzathon könnt ihr euch im Shop nicht viel leisten. Für die meisten Angebote müsst ihr ein bisschen sparen. Hier gibt es diverse Optionen, dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt in einem ausführlichen Guide mehr. Vorerst genügt dies als Erklärung.

Kapitel 1: Die fünfte Generation

Ihr benötigt den 2003 Nissan Fairlady Z. Für 35.000 Credits könnt ihr das Fahrzeug bei der Automesse kaufen. Im Auktionshaus sieht es derzeit noch mager aus. Erhältlich ist das Auto auch via Wheelspin, aber die Chance darauf ist eher gering, so kurz nach Launch gerade dieses Auto schon erwischt zu haben. Der Wagen hat im Kaufzustand B 650. Dies ist nicht optimal für alle Kapitel, aber grundsätzlich kommt ihr damit aus. Gerade zu Spielbeginn ist euer finanzielles Polster vielleicht noch klein, dann könnt ihr auf die Kosten für ein Tuning verzichten. Ansonsten rate ich, auf A oder S1 zu gehen. Mit ist es deutlich weniger zäh, aber gemütlich die Kapitel zu erledigen, kann auch seinen Reiz haben. Immerhin ist alles neu und es gibt viel zu sehen. Für ein Tuning müsst ihr etwa 50.000 bis 90.000 Credits zusätzlich rechnen.

Kapitel 2: Kansei Dorifuto

Ihr sollt 9 Sterne in Drift-Zonen sammeln. Wie im Vorgänger auch genügt es, wenn ihr euch eine aussucht und die immer wieder driftet, bis die Sterne zusammen sind. Ein Stern pro Durchfahrt genügt, um den Zähler um einen Punkt zu erhöhen. Was in Horizon 4 der Donut war, ist in Forza Horizon 5 „Giro Encorvado“. Ein Stern verlangt 2.500 Punkte. Zwei gibt es für 15.000 Punkte, die ohne Tuning mit genug Anlauf und gutem Winkel durchaus noch drin sind.

Je nach Zone kann es ohne Tuning knapp werden. Bei Bedarf könnt ihr hier aber immer noch nachrüsten. Ihr habt ein paar Tage Zeit und müsst nichts überstürzen und könnt ein wenig mit den Drift-Zonen im Spiel probieren und zunächst überhaupt welche freischalten. Hierfür spielt ihr einfach die Kampagne. Schaltet ihr neue Bereiche frei, gibt es auch einen Schwung neuer Veranstaltungen.

Womöglich habt ihr noch nicht alles freigeschaltet. Was hilft grundsätzlich bei der Auswahl? Offroad empfinden viele als schwieriger, versucht daher Zonen auf Asphalt. Weite Kurven driften sich deutlich einfacher als enge Kurven. Geht also mit dem Cursor über eure verfügbaren Zonen und schaut, welche weite Kurven bieten.

Die einfachste Option für Drifts sind die E-Drifts, für die ihr die Handbremse verwendet (A bei Standardbelegung auf dem Controller) und euch in Querlage bringt. Bei „Giro Encorvado“ nehmt ihr auf dem geraden Abschnitt vor der Zone Anlauf und baut Tempo auf und die Kurve nutzt ihr dann für den Drift. Den Part der Zone davor, der noch gerade verläuft, könnt ihr auch für Anlauf nehmen. Je schneller ihr seid, desto schneller klettert der Zähler. Es ist effektiver schnell durch die Kurve zu driften und gerade mit ungetuneten Fahrzeug noch davor Tempo aufzubauen als zu früh zu driften und dann vermutlich auch nicht gut durch die Kurve zu kommen. Selbst wenn ihr in der Kurve dort nur einen eher mageren Drift hinbekommt, sind euch die 2.500 Punkte so gut wie immer sicher. Fahrhilfen solltet ihr möglichst deaktivieren, wobei Automatik in dem Fall kein Thema ist. Nur für Bestwerte gehört auch Automatik ausgeschaltet. ABS kann ebenfalls bleiben. Klappt es gar nicht, geht in diesem Fall auch der Rest. Allein der Übung wegen rate ich aber von Traktion und Stabi ab, da die Aufgabe vergleichsweise einfach ist und im Testzeitraum schon anspruchsvollere Drift-Aufgaben zu bewältigen waren. Nehmt die Übung mit, denn bei anderen Aufgaben werdet ihr mit Traktion und Stabi Probleme bekommen.