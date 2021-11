Forza Horizon 5 Guides – Übersicht

Vorwort

Every new beginning brings an end … Diese Textzeile ist aus dem Song „Where We Started“ von PRXZM. Der Song wird in Forza Horizon 5 bei Horizon Pulse gespielt und passt gerade gut. Seit Forza Horizon 3 spielt die Franchise eine wichtige Rolle auf meiner Website. Einige von euch begleiten mich hier seit dieser Zeit. Habe ich damals Forza Horizon 3 noch von meinem Bruder übernommen, habe ich Forza Horizon 4 von Anfang an begleitet, darüber berichtet und zahlreiche Guides verfasst. Zeit für ein Dankeschön. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Treue, euer Engagement, viele liebe Worte und so viel mehr. Ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass das Spiel von mir über die Jahre in dieser Form beguidet werden konnte, mit euren Anregungen das Format geprägt und neue Impulse gegeben. Ohne euch hätten die nicht die bekannte Form angenommen.

Forza Horizon 5 im Fokus Heute beginnt eine neue Ära, wenn ihr so wollt. Ich durfte schon vor einigen Tagen mit Forza Horizon 5 loslegen und habe das Spiel quasi auf den Kopf gestellt. Sämtliche Scheunenfunde freigeschaltet, alle Häuser gekauft, die Story durchgespielt, Erfahrungen gesammelt, mir das Konzept der Spielliste angesehen und so viel mehr. Hier alles in Worte zu fassen, würde jeglichen Rahmen sprengen. Halten wir es kurz und sagen einfach, ich habe mit Blick auf kommende Inhalte versucht, auf jedes Detail zu achten und mir Gedanken gemacht. Forza gehört einfach zu meiner Seite dazu und ihr könnt nicht weniger als unzählige Guides erwarten. Der Übersicht halber gibt es diesen Beitrag, in dem ich für euch sämtliche Beiträge liste und im Laufe der Zeit, wenn nötig, kategorisch sortiere. Dies macht es auch künftigen Neueinsteigern einfacher, bei all dem Content den Überblick zu behalten. Ich bin stetig bemüht, die bestmögliche Arbeit für euch zu machen und möchte mit Forza Horizon 5 versuchen für euch noch besser zu werden. Dies beginnt mit dieser Übersicht.

Zukunft von Forza Horizon 4 bei totallygamergirl Wie ihr auch bin ich nur ein Mensch und es ist mir nicht möglich, auf sämtlichen Hochzeiten zu tanzen. Meine Arbeit an Forza Horizon 4 werde ich nicht einstellen, aber anpassen. Der Weekly ist schon lange nur noch eine Wiederholung und ich werde künftig auf alte Beiträge zurückgreifen, denn in denen ist gesagt, was für die Bewältigung nötig ist. Bisher habe ich diese nach wie vor jede Woche komplett neu geschrieben. Davon weiche ich ab. Die Liste bleibt euch erhalten. Hier werde und muss ich schauen, ob und wie groß die Nachfrage künftig sein wird. Die war auch zuletzt noch hoch. Sollte sich dies mit Forza Horizon 5 spürbar ändern, werde ich sie unter Umständen künftig einstellen. Faktisch ist auch die Liste eine Wiederholung, nur gewürfelt. Aber auch zu diesen Inhalten findet ihr viel Content auf meiner Seite und wenn ihr Fragen und Probleme habt, steht euch mein Kommentarbereich zur Verfügung. Sollte also der Tag kommen, an dem sie hier nicht mehr veröffentlicht wird, bin ich trotzdem da, wenn ihr mich braucht. Vielleicht wäre nun ein guter Zeitpunkt Horizon 4 gänzlich zu den Akten zu legen. Aus Sicht der Reichweite wäre dies wohl „klug“, aber es ist und bleibt ein Herzensprojekt von mir und Reichweite war für mich noch nie alles. Daher gehe ich diesen Weg auch mit Forza Horizon 5 mit euch weiter.

Forza Horizon 5 Guides von totallygamergirl

Aktuelle Events:

Auch wenn ich bereits viele Stunden mit Forza Horizon 5 verbracht habe und verdammt viel gesehen und getan habe, muss auch ich das Spiel noch kennenlernen. Die Guides werden daher vorerst Baustellen sein. Ich möchte euch hier keine halbgaren Beiträge vor die Füße werfen, die euch nicht weiterbringen und nur Platzhalter sind. So etwas ist schlicht nicht mein Stil. Betonen aber möchte ich, dass das zunächst nicht die finalen Beiträge sein werden. Ich werde viele Dinge im Laufe der nächsten Tage noch ausbauen, optimieren, verbessern und vervollständigen. Zum Beispiel kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, tatsächlich schon alle Fähigkeiten im Spiel gefunden zu haben und bei den Horizon Editions fehlt mir noch Material für die Galerie. Innerhalb der Vorlaufzeit war es schlicht nicht möglich, sämtliche Inhalte zu vervollständigen und in Worte zu fassen. Vor allem Dinge wie die Freischaltung sämtlicher Horizon Editions geht nicht über Nacht.

Bildquelle: eigener Screenshot aus dem Spiel Forza Horizon 5