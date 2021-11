Forza Horizon 5 Häuser – Fundorte, Kosten, Belohnungen

Es gibt in Forza Horizon 5 Häuser, die ihr euch mit Credits kaufen könnt. An den Erwerb dieser Häuser sind einige Benefits geknüpft. So zum Beispiel der Erhalt doppelter #Forzathon Punkte und Horizon Promo. Verglichen zum Vorgänger hat sich am Konzept minimal etwas verändert. Konntet ihr in dem noch die Weltkarte abgrasen und direkt die Häuser kaufen – genug Geld vorausgesetzt – ist dies nun nicht mehr möglich. Der Erhalt der Häuser ist mit eurem Fortschritt in der Kampagne gebunden. Ihr erhaltet im Spiel einen Hinweis, wenn ein neues Haus freigeschaltet wird.

Insgesamt bietet Forza Horizon 5 sieben Häuser. In diesem Guide erfahrt ihr, welche es gibt, wo ihr diese findet, wie viel ihr dafür zahlen müsst und was ihr für den Kauf erhaltet.

Casa Bella

Fundort:

Casa Bella erhaltet ihr als erstes Spielerhaus in Forza Horizon 5. Es ist kostenlos und ihr könnt es nicht verpassen, da es Teil der Story ist. Ihr erhaltet es innerhalb der ersten Spielstunden.

Kosten: gratis



Boni:

im Radio werden nun Fähigkeitslieder gespielt

La Cabaña

Fundort:

Die Residenz findet ihr im westlichen Teil der Spielwelt, bei den Dunas Blancas.

Kosten: 150.000 Credits



Boni:

Scheunenfund-Gerücht

Super-Wheelspin

Lugar Tranquilo

Fundort:

Dieses kleine Haus wartet im östlichen Teil der Spielwelt darauf, von euch bezogen zu werden. Es ist bei Playa Azul.

Kosten: 700.000 Credits / Gratis mit VIP



Boni:

Horizon-Promo

„Mach ein Foto“ für Horizon-Link (Schnellchat-Phrase)

Super-Wheelspin

Buenas Vistas

Fundort:

Das Strandhaus ist am westlichen Rand der Spielwelt bei den südlichen Ausläufern der Dunas Blancas zu finden.

Kosten: 2.000.000 Credits



Boni:

erweitert die Schnellreise um die Option, zu jeder beliebigen Straße reisen zu können

2 Super-Wheelspins

La Casa Solariega

Fundort:

Dieses Haus liegt etwa mittig auf der Karte und ist in der Nähe von Teotihuacan zu finden.

Kosten: 1.500.000 Credits / Gratis mit VIP



Boni:

doppelte #Forzathon Punkte



grüne Krone (Kleidung)

5 Super-Wheelspins

Buena Esperanza

Fundort:

Im Süden liegt diese Villa, umgeben von Regenwald.

Kosten: 700.000 Credits



Boni:

#186 Porsche 959

Hühnerkostüm (Kleidung)

Super-Wheelspin

Hotel Castillo

Fundort:

Im Norden wartet das finale Spielerhaus auf euch, in Form eines Hotels.

Kosten: 5.000.000 Credits



Boni:

2 Super-Wheelspin s



täglicher Wheelspin, bei der Teilnahme an Horizon Mexiko (scheint derzeit noch fehlerhaft, bisher habe ich nur an einem Tag den Spin erhalten, danach nicht wieder)

Habt ihr alle sieben Häuser gekauft, erhaltet ihr den Erfolg Mogul. Dieser bringt euch 30 Gamerscore. Für den Kauf aller Häuser sind 10.050.000 Credits nötig. Habt ihr VIP, zahlt ihr nur 7.850.000 Credits.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5