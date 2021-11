Forza Horizon 5 Offizieller Launch Trailer

Nur noch wenige Stunden trennen die Welt vom Release von Forza Horizon 5. Um Mitternacht geht es nach MEZ (Mitteleuropäischer Zeit) offiziell los. Um die Wartezeit zu verkürzen, empfiehlt sich ein Blick in den offiziellen Launch Trailer. Dieser gewährt euch einen Einblick in die vielseitigen Rennveranstaltungen und die Welt von Forza Horizon 5.

Wir haben uns Forza Horizon 5 ausgiebig auf der Xbox Series X angeschaut. Den ausführlichen Test von Christine zum wilden Mexico-Abenteuer findet ihr hier.

Forza Horizon 5 entführt die Spieler in das vielfältige Mexiko und erscheint am 9. November 2021 für Xbox One, Xbox Series S|X, Steam, Windows 10, Xbox Game Pass und Xbox Cloud. Käufer der Premium Edition dürfen bereits ab dem 5. November 00:00 Uhr MEZ die Reifen glühen lassen. Allerhöchste Zeit den Preload anzuwerfen!

Quelle: Xbox