Forza Horizon 5 Scheunenfunde – Locations und Fahrzeuge WIP

Es gibt in Forza Horizon 5 14 Scheunenfunde. Das System gleicht sehr dem des Vorgängers. Für einen Scheunenfund benötigt ihr zunächst ein Scheunenfund-Gerücht. Einige erhaltet ihr einfach so. Im Radio kommt eine passende Moderation und auf der Karte wird ein Bereich markiert. Ihr könntet schon vorher zu einer Scheune fahren, da sie von Anfang an da ist. An den Inhalt aber kommt ihr erst, wenn euch das Gebiet markiert wurde. Innerhalb eines solchen Gebiets ist eine Scheune versteckt. Kommt ihr in die Nähe, weicht der Suchbereich einer grauen Markierung. Das Symbol für Scheunenfunde ist ein Haus mit Fragezeichen darin.

Sobald ihr auf wenige Meter an die Scheune heranfahrt, startet eine Zwischensequenz, die enthüllt, welchen Forza Horizon 5 Scheunenfund ihr entdeckt habt. Das Auto wird nun restauriert. Euer Zutun ist nicht nötig. Kurze Zeit später erhaltet ihr eine Meldung, dass das Fahrzeug bereit ist. Bevor ihr es fahren könnt, müsst ihr es abholen, indem ihr zum Festival oder einem Haus in eurem Besitz geht. Dort habt ihr im Menü die Kachel Scheunenfunde. Ist ein Auto noch nicht restauriert, könnt ihr dies über das Scheunenfund-Menü mit Credits beschleunigen. Der Preis ist allerdings nicht ganz ohne, vor allem wenn die Restaurierung noch in einem der frühen Schritte steckt.

Kleine Abweichungen gegenüber dem Vorgänger gibt es. Manche Gerüchte sind an die Kampagne geknüpft. Solltet ihr trotz stundenlanger Fahrt durch Mexiko keine Gerüchte mehr bekommen, dann treibt eure Story voran. Eine Scheune erledigt ihr sogar während einer Mission. An die Scheunen ist auch ein neues Feature geknüpft. Ihr könnt darüber Autos aus eurem Fuhrpark verschenken. Oder aber ihr werdet selbst zum Empfänger und erhaltet ein Geschenk.

1956 Ford F-100

Den Ford F-100 findet ihr in einer Scheune nordöstlich des Straßenszene-Festivals und südlich vom Schriftzug Tierra Próspera.

1991 Jaguar Sport XJR-15

Diesen Jaguar müsst ihr im Rahmen einer Mission (Ein Sturm zieht auf) aufspüren. Ihr findet ihn im Dschungel am Rande des Missionsgebiets.

1968 Renault 4L Export

Der Renault wartet nordwestlich vom Baja-Außenposten darauf, von euch gefunden zu werden.

1953 Chevrolet Corvette

Unterhalb vom östlichen Ende der Autobahn schlummert die Corvette in ihrer Scheune und möchte aus ihrem Tiefschlaf geweckt werden.

1968 Dodge Dart Hemi Super Stock

Den Dodge findet ihr bei Teotihuacan. Eine gute Orientierung ist auch das Haus La Casa Solariega, westlich gelegen.

1967 Ford Racing Escort MK1

Südlich vom Vulkan ist dieser Ford versteckt, dessen Fundort auf der Karte oberhalb vom „L“ beim La Gran Caldera Schriftzug ist.

1993 Toyota #1 T100 Baja Truck

Den Truck gibt es bei De Otro Mundo, im südwestlichen Zipfel der Spielwelt.

1973 BMW 2002 Turbo

Im Norden westlich von Guanajuato findet ihr den BMW 2002 Turbo.

Autos in Forza Horizon 5 verschenken oder erhalten

Endlich ist die Möglichkeit zurück, Autos zu verschenken. Habt ihr einen Scheunenfund erhalten, steht die Scheune künftig für Geschenke zur Verfügung. Manchmal habt ihr das Glück und bekommt ein Geschenk. Das Spiel kündigt dies über eine Meldung an und ihr könnt es abholen. Ihr möchtet selbst eine Freude machen? Dann begebt ihr euch zu einer leeren Scheune und sucht eines eurer Fahrzeuge aus. Macht euch im Vorfeld bewusst, dass das Auto aus eurem Fuhrpark verschwindet. Nun arbeitet ihr euch das Menü. Ihr könnt keinen direkten Empfänger angeben. Auch nicht Spieler aus eurer Freundeliste oder eurem Club. Das Spiel bietet euch nur verschiedene Auswahlkriterien an, wie etwa Spieler in der Ruhmeshalle. In diesem Falle erhält eine Person euer Auto, die bereits in die Ruhmeshalle einziehen konnte. Ihr könnt zudem eine Grußbotschaft und eine Signatur festlegen. Auch hier nur innerhalb der vorgegebenen Möglichkeiten. Eigene Texte sind nicht möglich. Aus Jugendschutzsicht eine sinnvolle Begrenzung und gut zu wissen für Eltern.

Ihr könnt übrigens auch im Vorfeld ein Design und / oder Tuning auf das Auto packen. Diese bleiben erhalten. Verschenkt ihr euer erstes Auto, erhaltet ihr dafür einen Erfolg. Der „Ein Herz aus Gold“-Erfolg bringt euch 10 Gamerscore ein. In der Galerie seht ihr, wie euer fertiges Geschenk aussehen kann und ein Beispiel dafür, für den Erhalt von einem Geschenk. ((Many thanks Stevivor. <3))

