Forza Horizon 5 Bonustafeln Guide – EP und Schnellreise

Schon die ganzen Bonustafeln in Forza Horizon 5 gefunden? Nicht? Macht nichts, Mexico ist groß. Wir haben für euch eine Karte mit den Standorten aller Forza Horizon 5 Bonustafeln angefertigt. Zerstört ihr die Tafeln, erhaltet ihr als Belohnung EP und eine vergünstigte Schnellreise.

Die meisten Tafeln könnt ihr leicht erreichen und zerstören. Einige sind gut versteckt, in Ställen, zwischen Häusern, hinter Häusern. Manche der Tafeln sind auch schwerer erreichbar. Einige benötigen einen Sprung, in der Regel findet ihr die Absprungmöglichkeit in der Nähe. Einmal gefunden ist es nur noch eine Frage des Testens. Manche Bonustafeln werden ein paar Versuche mehr benötigen.

Die meisten Sprünge sind dank Erhöhungen in der Nähe gut machbar. Manche Schilder erreicht ihr auch über Sprungrampen von Gefahrenschildern. Diese schaltet ihr frei, wenn ihr die Expedition zum Horizon Rush-Außenposten abschließt. So erhaltet ihr beispielsweise eine Sprungrampe bei dem Flugzeug des zentralen Festivalgeländes.

Alle Bonustafeln in Forza Horizon 5

Wenn ihr auf die Karte klickt, könnt ihr diese vergrößert in einem neuen Tab öffnen. Die Originalgröße des Bildes beträgt 2560 × 1490 Pixel.

Schnellreise Bonustafeln

In Mexico sind 50 Schnellreise Bonustafeln verteilt. Zerstört ihr eine Tafel gewährt euch diese 200 Credits Rabatt bei der Schnellreise. Zerstört ihr alle 50 der Tafeln, schaltet ihr somit die kostenlose Schnellreise frei.

EP Bonustafeln

Die zweite Variante von Bonustafeln gibt euch bei ihrer Zerstörung Erfahrungspunkte. Wie viele Erfahrungspunkte ihr erhaltet, zeigt euch die EP-Tafel selbst an.

Übersicht der Bonustafeln in Forza Horizon 5:

100 Bonustafeln mit 1.000 EP

75 Bonustafeln mit 3.000 EP

25 Bonustafeln mit 5.000 EP

50 Bonustafeln mit 200 Credits Schnellreiserabatt

Insgesamt gibt es in Forza Horizon 250 Bonustafeln. 200 EP Bonustafeln und 50 Schnellreise Bonustafeln.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 5

Quelle: Eigene Recherche