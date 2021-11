Forza Horizon 5 Credits verdienen

Forza Horizon 5 bietet vielfältige Möglichkeiten, Credits zu verdienen. Wir haben für euch zusammengefasst, wie ihr euch ein paar Extra Credits verdienen könnt.

Rennen gewinnen

Bei Rennen erhaltet ihr die Belohnung anhand der zurückgelegten Strecke. Das bedeutet, fahrt ihr zwei Runden erhaltet ihr die doppelte Creditbelohnung. Bei vier Runden die vierfache Belohnung. Plus/Minus ein paar Credits durch Abweichungen beim Fahrverhalten.

Sagt euch eine Strecke also besonders zu, scheut euch nicht eine Blaupause mit erhöhter Rundenzahl im Eventlab zu erstellen. Besonders geeignet ist hier die Anpassung der Strecke „Llanuras, Sprint“ der Autobahn entlang.

Ein wichtiger Faktor bei diesem Belohnungssystem ist dadurch das gewählte Auto. Solltet ihr also vorhaben, durch Rennen auch Credits zu farmen, nehmt Fahrzeuge, die möglichst schnell die Strecke zurücklegen und am besten dabei noch Fähigkeitspunkte bescheren.

Eine selbst erstelle Rundstrecke die Autobahn auf und ab ist mit schnellem Fahrzeug nicht nur leicht zu fahren, sondern gewährt außerdem auch zahlreiche Credits. Lust auf eine schnelle Farmrunde? Wir haben euch eine 10-Minuten-Strecke erstellt. Denkt dran, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen und Fahrhilfen auszuschalten, um die höchstmögliche Belohnung zu erhalten, solltet ihr sonst mit unterwegs sein und in niedrigen Stufen spielen. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Fahrzeug mit Geschwindigkeits- und/oder Sauberes Rennen-Bonus. Sucht im Event-Lab einfach der Strecke mit dem Code „184 285 446“.

Wheelspins

Wheelspins geben zwar nicht nur Credits, allerdings sind diese eine häufigere Belohnung aus dem Glücksspielsystem des Spiels. Jeder Levelaufstieg gibt euch einen Wheelspin. Darüber hinaus gibt es einen täglichen Wheelspin für den Besitz der Immobilie „Hotel Castillo“. VIPs erhalten wöchentlich per Posts Super Wheelspins. Auch Autos könnt ihr öfter mit Spins abstauben.

Verkauf doppelter Fahrzeuge

Habt ihr doppelte Fahrzeuge in eurem Fuhrpark, könnt ihr diese an andere Spieler verschenken oder über das Auktionshaus versteigern. Gerade seltene Fahrzeuge können hier hohe Creditsummen einbringen. Doch auch einfache Fahrzeuge bringen so zumindest mehr ein, als wenn sie doppelt in eurer Garage herumstehen würden. Besonders jetzt rund um die Veröffentlichung des Spiels sind viele Autos noch selten und entsprechend begehrt. So mancher Wagen dürfte langfristig deutlich an Nachfrage verlieren und die Handelspreise deutlich fallen.

Schwierigkeitsgrad anpassen

Passt ihr den Schwierigkeitsgrad von Veranstaltungen an, könnt ihr bis zu 100% mehr Credits erhalten. Das setzt allerdings das Ausschalten jeglicher Fahrhilfe voraus und die Erhöhung auf maximalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt jedoch zwei-drei Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, um ein paar Credits mehr zu erhalten:

Drivatar-Schwierigkeitsgrad: Hier solltet ihr mit Durchschnittlich bis Überdurchschnittlich kein Problem haben. Erst darüber zieht der Schwierigkeitsgrad merklich an, 15-20 % mehr Credits könnt ihr so mehr erhalten. Tipp: Sehr erfahren ist die Vorgabe für saisonale Meisterschaften. Habt ihr damit kein Problem, dann erhöht ihr sogar auf diese Stufe. Stabilitätskontrolle: Besonders wenn ihr die Lenkung auf Standard stellt, könnt ihr auf diese verzichten. So erhaltet ihr 10 % mehr Credits. Euer Wagen ist zwar erst einmal wilder, das dürfte den meisten aber nach einer kurzen Eingewöhnungszeit keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Handschaltung: Gewöhnt ihr euch das manuelle schalten an, erhaltet ihr dadurch 15 % mehr Credits pro Rennen. Darüber hinaus erleichtert euch das Erlernen der Handschaltung das Driften und gibt euch bessere Schaltmöglichkeiten in Kurven und Beschleunigungssituationen.

Unser Tipp: Schwierigkeitsgrad auf durchschnittlich, ABS an, Lenkung auf Standard, Stabilitätskontrolle aus und Handschaltung an. Die Drivatare sind so keine große Herausforderung, ihr könnt euch an eine flexiblere Steuerung gewöhnen und schleift eure Fahrfähigkeiten.

Auto-Meisterung

Wenn ihr Fähigkeitspunkte übrighabt, werft einen Blick in die Auto-Meisterung der Fahrzeuge. Einige Fahrzeuge geben euch im Tausch für ein paar Fähigkeitspunkte mehrere Zehntausend Credits. Macht euch allerdings bewusst, dass Fähigkeitspunkte viele Einsatzmöglichkeiten haben. Gerade zu Beginn dürften anderweitige Investitionen der Punkte sinnvoller sein. Viele Automeisterungen bieten auch Wheelspins und Super Wheelspins.

Forza Edition nutzen

Forza Horizon 5 bietet zwar kein Forza Edition-Fahrzeug mit Credit-Bonus, dafür aber welche mit Veranstaltungs-EP-Bonus. Nutzt ihr diese Forza Edition Fahrzeuge für Rennen, steigt ihr schneller im Level auf und erhaltet dadurch häufiger Wheelspins. Alternativ eignen sich je nach Fahrverhalten und dem was ihr im Spiel gerade macht auch Fahrzeuge mit Boni bei den Fähigkeiten.

