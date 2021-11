Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte und EP schnell verdienen

Mit ein paar Kniffen könnt ihr in Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte und EP (Erfahrungspunkte) mit vergleichsweise wenig Zeitaufwand verdienen. Da beides zusammenspielt und es dabei Überschneidungen gibt, soll dieser Guide beides miteinander vereinen.

Was sind Fähigkeitspunkte in Forza Horizon 5?

In Forza Horizon 5 könnt ihr zahlreiche Fähigkeiten machen, indem ihr bestimmte Aktionen ausführt. Objekte zerstören, in Rennen sauber fahren, Sprünge, Drifts … es gibt Dutzende verschiedene Fähigkeiten. Manche sind eine Kombination mehrerer Fähigkeiten, wie Bruchlandung. Dafür müssen Sprung und Zerstörung kombiniert werden. Manche funktionieren nur in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel der saubere Start, der nur in Rennen möglich ist. Eines aber vereint all diese Fähigkeiten: Sie lassen sich in Ketten miteinander verflechten. Jede Fähigkeit hat einen Wert in Form von Punkten. Hat die Fähigkeit Stufen, steigt der Wert mit jeder Stufe. Ein Drift gibt also weniger als ein hervorragender Drift. Das Maximum ist eine ultimative Fähigkeit. Egal ob ihr eine einzelne Fähigkeit macht oder eine Fähigkeitskette – alles, was ihr an Punkten sammelt, fließt in den nächsten Fähigkeitspunkt. Alle 50.000 Punkte erhaltet ihr einen solchen Fähigkeitspunkt. Pro Fähigkeitskette gibt es ein Limit von 10 möglichen Fähigkeitspunkten. Bedeutet für euch: Fähigkeitsketten bringen nur bis 500.000 Punkte Fähigkeitspunkte ein. Alles was darüber hinaus geht ist nur noch für Bestenliste und einige Auszeichnungen von Interesse.

Vorausgesetzt ihr „sichert“ diese Punkte. Eine Kollision kostet euch die Punkte. Sichern könnt ihr sie, indem ihr für einige Augenblicke keine Fähigkeiten mehr macht. Die Kette läuft dann aus und die Punkte wandern auf euer Punktekonto. Sehen könnt ihr dieses nur bedingt, nämlich am Ende der Kombo, wenn sich der Ring fühlt.

Wofür können in Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte verwendet werden?

Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte lassen sich unter Auto-Meisterung investieren. Jedes Auto hat einen Automeisterungsbaum. Mit jedes Auto meine ich tatsächlich jedes Auto. Habt ihr zum Beispiel die BMW Isetta zweimal, könnt ihr auch zweimal in diesen Baum Fähigkeitspunkte investieren. Jedes Model hat einen eigenen Baum. Bei zwei Isetta wären diese Automeisterungsbäume also identisch. Habt ihr einen BMW M3, sieht der Baum dort anders aus.

Zwar hat jedes Model einen individuellen Automeisterungsbaum, aber es gibt so etwas wie Regeln, nach denen diese erstellt wurden. Jeder Automeisterungsbaum hat Extraleben. Der Rest setzt sich aus direkten Belohnungen, permanenten und temporären Boni zusammen. Die direkten Belohnungen sind größtenteils EP, Wheelpins oder Credits. Seltener gibt es Super-Wheelspins und noch wesentlich seltener Autos.

Permanente Boni erhöhen zum Beispiel eure Fähigkeitsketten schneller, geben einen Bonus auf bestimmte Fähigkeiten oder lassen eine Fähigkeitskette nicht so schnell abreißen. Temporäre Boni gewähren euch zusätzliche Belohnungen bei Veranstaltungen.

Wie verdient ihr möglichst schnell in Forza Horizon 5 Fähigkeitspunkte?

Nicht jede Forza Horizon 5 Fähigkeit ist gleichermaßen einfach. Eine Fassrolle ist deutlich anspruchsvoller als Zerstörung. Ebisu erhaltet ihr durch Zufall wohl kaum, während Holzfäller schon eher mal ausversehen ein Ding ist. Um schnell Fähigkeitspunkte zu verdienen, solltet ihr also möglichst schnell möglichst viele Fähigkeiten zu einer Kombo verflechten. Eine hohe Kombo lohnt sich mehr als viele kleine. Warum? Mathematik. Der Kombozähler steigt erst mit der Zeit und der erhöht den Wert eurer Punkte vor dem Zähler. Da mit jeder neuen Kette Zähler und Multiplikator in die Höhe getrieben werden müssen, erzielt ihr also mit hohen Kombos schneller Punkte. Nun ein ABER: Wenn ihr noch nicht so geübt bei den Fähigkeitsketten seid, bringen euch hohe Kombos nichts, wenn euch das Sichern zu oft nicht gelingt. Dann ist natürlich die niedrige Kombo am Ende immer noch mehr wert als die verlorenen Punkte. Behaltet hier auch immer das Limit von 500.000 Punkten im Hinterkopf.

Findet zunächst heraus, welche Art euch liegt, schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln, arbeitet dann an euren Fähigkeiten und steigert euch mit der Zeit bei der Höhe der Kombos.

Doch welche Optionen gibt es überhaupt, um in Forza Horizon 5 schnell Fähigkeitspunkte zu verdienen? Im folgenden Abschnitt ein paar Beispiele. Bedenkt: Geschmäcker sind verschieden und das Spiel zudem neu. Vielleicht kristallisieren sich mit der Zeit andere Locations oder Möglichkeiten heraus, die mehr bringen. Nicht jede der beschriebenen Varianten wird zu eurem Spielstil passen. Dieser ist immer eine individuelle Sache. Probiert herum, auch jenseits von dem, was ich euch empfehle und findet euren Weg! Wenn ihr überdies einen Tipp habt, der hier nicht aufgeführt ist, teilt ihn gern in der Kommentarspalte.

Querfeldeinrennen

Zugegeben, diese Methode ist nicht Jedergamers Sache, aber wenn ihr euch für Querfeldeinrennen begeistern könnt, gibt es hier vergleichsweise viele Punkte. Warum? Zu Rennbeginn könnt ihr gut Überholen-Fähigkeiten sammeln, manchmal auch besondere Varianten wie Überholen in der Luft. Auch sauberer Start, sauberes Rennen, Sprünge, Zerstörungsfähigkeiten oder Bruchlandung sind hier oft drin. Sinn macht dies nur, wenn ihr es schafft diese Kombos auch zu sichern. Nicht jedem liegt es, allein schon, weil das dichte Fahrerfeld bei Rennbeginn manchem Probleme bereitet. Liegt euch diese Option, sind Kombos mit mehreren Hunderttausend Punkten realistisch. Gemessen an der Zeit ist dies nicht die schnellste Option für Fähigkeitspunkte, aber ihr erhaltet zusätzlich für das Rennen Credits und EP – schlagt also hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ideal ist dies vor allem dann, wenn ihr keine Lust auf spezielle und vergleichsweise langweilige Farmstrecken habt. Ist euch Anspruch wichtig, ist dies eine gute Alternative.

Dünen

Die Dünen sind eine Möglichkeit, relativ entspannt Fähigkeitsketten aufzubauen. Ihr habt hier fast ausschließlich freie Fahrt. Zum Teil liegen sie jedoch recht weit auseinander, weshalb ihr hier ein wenig Power unter der Motorhaube mitbringen solltet. In den Dünen sind vor allem Sprünge relevant und mit den niedrigen Klassen kann hier zu viel Zeit zwischen zwei Sprüngen liegen.

Neben Sprüngen sind hier auch Drifts gut machbar. Beides könnt ihr sogar zu Ebisu kombinieren. Vereinzelt findet ihr weitere Möglichkeiten, Fähigkeiten in eure Kombo einzubringen. Zum Beispiel Schattenspender, Ameisenfutter und Zerstörung, wenn ihr Objekte wie die Sonnenliegen zerstört oder bei den Gebäuden herumfahrt. Den nicht zerstörbaren Objekten bleibt ihr fern! Die Straße kann ebenfalls genutzt werden, indem ihr den Verkehr für Beinahetreffer und andere Fähigkeiten einbezieht. Aber auch hier erhöht ihr das Risiko. Zusammenfassend ist zu sagen: Die Dünen sind einfach, wenn ihr ohne Risiko fahrt, aber nicht die beste Option. Sie sind für vor allem für Einsteiger gut geeignet. Konzentriert euch auf die Abschnitte mit niedrigen, nicht weit auseinanderliegenden Dünen, um das Beste daraus zu machen. Die Dünen sind nicht so ergiebig wie in den Vorgängern.

Wüste

Die Wüste lässt euch schnell Fähigkeitenkombos in die Höhe treiben. Hier können Sprünge, Zerstörungsfähigkeiten, Seitenstreifer und Drifts verflochten werden. Kakteen geben übrigens eine eigene Fähigkeit, wenn ihr sie zerstört. Die Wüste ist noch effektiver als die Dünen, aber sie ist auch anspruchsvoller. In der Wüste sind einige fiese Felsen, darunter manch gut versteckter. Die können euch schnell die Kombos kosten. Vor allem mit den hohen Klassen. Mit S2 durch die Wüste gibt gute Punkte – aber bedeutet auch viel Risiko. Lieber einige niedrigere Klasse. Hier braucht es Fingerspitzengefühl und auch etwas Übung. Empfehlen kann ich euch vor allem den südlichen und westlichen Teil der Wüste, da hier die Felsenmenge relativ überschaubar ist. Der Abschnitt der Wüste direkt an die Dünen grenzend ist vergleichsweise felsig und fies.

Cara Este Drift-Zone

Egal ob Drift-King (Queen ;)) oder nicht, hier könnt ihr gut punkten. Es gibt viele weiten Kurven, die vergleichsweise gut zu driften sind. Mit etwas Übung sind Drift-Zonen eine gute Punktequelle und sie bringen Abwechslung. Da Autos in der Zone zu Geistern werden, ist das Risiko hier auch vergleichsweise gering, wenn ihr halbwegs solide driften könnt. In den Abgrund solltet ihr nicht stürzen und die Felswände lasst ihr ebenfalls in Ruhe. Beginnt oben. Grundsätzlich könnt ihr hier aber auch von unten starten. Selbst ich habe so noch locker die 500.000 Punkte für 3 Sterne geschafft und gut Punkte gesammelt und ich bin wahrlich nicht herausragend in Drifts. Habt ihr noch keine Möglichkeit flexibel die Schnellreise zu nutzen oder müsst dafür noch zahlen, könnt ihr also in beide Richtungen driften und mit der Zone spielen.

Autobahn

Auch die Autobahn ist risikoreicher als die Dünen, aber unter Umständen ergiebiger. Mit genug PS unter der Motorhaube könnt ihr hier mühelos ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten machen. Dazu kommen Beinahetreffer oder mit etwas mehr Glück auch Fähigkeiten wie Draufgänger – drei Beinahetreffer innerhalb kurzer Zeit – oder Durch´s Nadelöhr. Dafür müsst ihr durch zwei Autos hindurch, wobei dies bei hohem Tempo zu erwähntem Risiko führt. Die Autobahn verläuft relativ gerade und ihr könnt hier die Leistung eures Autos ausschöpfen. Auch hier gilt: Kombinieren lässt sich hier gut mit EP und Credits. Vor allem wenn ihr auf die zahlreichen Farmstrecken zurückgreift, die dies besonders effektiv und einfach machen. Eine passende Farmstrecke als 10-Minuten-Variante hat Tim für euch gebastelt:

Forza Editions, Fähigkeitslieder und Extraleben und weitere Automeisterungsbaum-Boni

Ihr wisst nun fast alles, was es über die Fähigkeitspunkte zu wissen gibt und wie ihr die farmen könnt. Egal für welche Variante ihr euch entscheidet. Nun geht es darum, das Maximum herauszuholen. Dafür gibt es drei entscheidende Faktoren: Forza Editions, Fähigkeitslieder und Perks mitsamt Extraleben.

Was sind Forza Editions? Diese besonderen Autos haben jeweils einen Bonus. Je nach Farmmethode ergeben sich hier besonders lukrative Möglichkeiten. Investiert ihr hier auch noch in den Automeisterungsbaum, treibt ihr die Effektivität in die Höhe. Eine Übersicht zu allen Forza Editions gibt es an dieser Stelle.

Fähigkeitslieder schaltet ihr frei, sobald ihr euer erstes Haus habt. Dies passiert im Verlauf der Kampagne automatisch und schon früh im Spiel. Ihr müsst übrigens das Haus nicht aktiv bewohnen, damit im Radio Fähigkeitslieder gespielt werden. Der Besitz genügt, solltet ihr mehrere Immobilien besitzen. Fähigkeitslieder lassen den Kombo eurer Fähigkeitsketten auf bis zu 10 steigen. Ihr punktet also besonders schnell. Ein solches Lied wird entsprechend anmoderiert und ihr erkennt es auch an der Anzeige. Begebt euch an eine Farmlocation, die euch liegt und holt das meiste aus dem Lied heraus. Habt ihr die 500.000 Punkte voll, könnt ihr vor Ende des Lieds die Kombo auslaufen lassen und startet eine neue. Der Bonus vom Lied bleibt bis Ende der Kombo erhalten und endet nicht mit dem Lied.

Automeisterungs-Baum Boni und Extraleben sind ideal für effektives Farmen. Mit oder ohne Kombination von Forza Editions. Wichtig ist: Sucht euch ein Auto, welches zu euch passt. Wenn dies keine Forza Edition ist, finden sich genug Alternativen. Habt ihr etwas gefunden, solltet ihr in Extraleben investieren. Mit Extraleben könnt ihr euch innerhalb einer Kombo eine Kollision erlauben. Dies kann ein harter Aufprall sein, aber auch ein direkter Zusammenstoß mit Gebäuden, Autos und Co. Extraleben hat mir schon so manche Kombo gerettet. Je Kette greift der Perk nur einmal. Lasst also im Zweifelsfall nach Verbrauch eine Kombo auslaufen, wenn diese sehr hoch ist und riskiert sie kein weiteres Mal.

Für Fähigkeitspunkte erhaltet ihr nützliche Boni. Die können eure Fähigkeitsketten schneller in die Höhe treiben, den Kombozähler erhöhen, einen Bonus auf bestimmte Dinge geben oder eure Ketten länger aufrechterhalten. Das Maximum holt ihr heraus, wenn Auto, Boni und Farm-Variante harmonieren. Mit der Zeit könnt ihr euch hier mehrere Farm-Autos mit Fähigkeitspunkten ausbauen.

In Forza Horizon 5 schnell EP verdienen

EP oder auch Erfahrungspunkte haben in Forza Horizon 5 keinen sonderlich großen Stellenwert. Sie sind für eure Stufe relevant und dadurch nicht gänzlich uninteressant. Ob eine hohe Stufe von Bedeutung ist, darüber gehen die Meinungen mit Sicherheit auseinander und ihr müsst für euch wissen, ob ihr Wert darauflegt. Jeder Stufenaufstieg bedeutet aber auch einen Wheelspin. Ein einzelner Spin mag nicht so lukrativ erscheinen, aber auf die Maße gerechnet, lohnen sich die Spins definitiv. Ihr könnt mit etwas Glück einige sehr wertvolle Autos bekommen und hohe Creditbeträge abstauben. Manche Autos aus Wheelspins sind auf der Automesse auch nicht zu finden.

Selbst wenn euch die Stufe nicht wichtig ist, EP können quasi in Kombination mit anderen Dingen verdient werden. Fähigkeitsketten zum Beispiel geben – je nach Höhe – recht gut EP. Sammelt ihr also fleißig Fähigkeitspunkte, geht dies auch mit dem Erhalt von EP einher.

Eine einmalige Möglichkeit, schnell EP zu sammeln, bieten die EP-Bonustafeln. Von denen findet ihr in ganz Mexiko verteilt 200 Stück. Je nach Tafel erhaltet ihr 1.000, 3.000 oder 5.000 EP. Braucht ihr Hilfe bei der Suche, könnt ihr gegen Geld im Spiel die Schatzkarte kaufen (die aktuell bei einigen leider nicht funktioniert) oder diesen Beitrag als Hilfe nutzen. Tipp: Wenn ihr habt, öffnet die Karte auf einem zweiten Bildschirm, idealerweise mindestens einem Tablet. So könnt ihr Spiel und Karte parallel verwenden. Ohne Karte findet ihr die Bonustafeln auch. Sie werden dauerhaft auf eurer Karte markiert, wenn ihr einmal in der Nähe wart. Nah ist hier leider bei einigen Tafeln wirklich sehr nah. Straßen abfahren allein deckt nicht alle Tafeln auf, da manche zu abgelegen sind. Einige zeigt euch das Spiel erst an, wenn ihr unmittelbar davorsteht.

Neben Fähigkeiten eignen sich Veranstaltungen sehr gut, um EP zu sammeln. Vor allem Rennen sind hier interessant. Entscheidend ist hier eure Platzierung. Auch sauberes Fahren und Fähigkeiten bringen einen kleinen Bonus. Forza Editions können hier ebenfalls ins Gewicht fallen. An dieser Stelle sei noch einmal auf die Farmstrecken im Spiel verwiesen, möchtet ihr besonders effektiv farmen. Natürlich gibt es Alternativen, wenn ihr die ablehnt. Zum Beispiel der Klassiker „Goliath“.

Schlagen wir zum Ende dieses Beitrags noch einmal den Bogen zurück zu den Fähigkeitspunkten. Mit Fähigkeitspunkten könnt ihr ebenfalls schnell EP verdienen – und noch mehr. Nämlich indem ihr durch euren Fuhrpark geht und bei jedem Auto einen Fähigkeitspunkt in den ersten Perk investiert, bei dem dieser EP bringt. Die ist bei sehr vielen Autos der Fall. Das Farmen von EP und Fähigkeitspunkten geht daher im Spiel quasi Hand in Hand.

