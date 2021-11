Forza Horizon 5: Diese Fahrzeuge erwarten euch demnächst in Serie 1 und mit Car Pass

Zum Launch von Forza Horizon 5 haben die Entwickler einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht. Dieser ermöglicht einen ersten Blick in die Zukunft des Spiels. Habt ihr den Car Pass – ein kostenpflichtiger DLC – erhaltet ihr ab dem 18. November jede Woche ein Fahrzeug. Insgesamt 34 Autos. Die restlichen acht Autos aus dem Car Pass sind bereits in Form des Formula Drift Car Packs verfügbar. In den nächsten Wochen folgen:

18. November 2021: 2019 Subaru STi S209

25. November 2021: 1967 Renault 8 Gordini

02. Dezember 2021: 1970 Mercury Cyclone Spoiler

Forza Horizon 5 wird zudem saisonale Inhalte wie neue Rennen, Ziele und Belohnungen bieten. Die Festival Spielliste startet am 11. November 2021 mit dem Series 1 Update. Schließt ihr die Inhalte der Festival Spielliste ab, erhaltet ihr Punkte. Mit diesen Punkten schaltet ihr Fahrzeuge frei. Welche dies in Serie 1 sind, seht ihr in der Übersicht unten:

Serie 1 gesamt 2021 Mercedes-AMG ONE 120 Punkte 1993 McLaren F1 180 Punkte Sommer (ab 11. November) 1982 DeLorean DMC-12 26 Punkte 2019 Aston Martin DBS Superleggera 46 Punkte Herbst (ab 18. November) 1984 Honda Civic CRX Mugen 22 Punkte 2015 Radical RXC Turbo 42 Punkte Winter (ab 25. November) 2018 Italdesign Zerouno 22 Punkte 1998 Subaru Impreza 22B STi 42 Punkte Frühling (ab 02. Dezember) 2019 RAESR Tachyon Speed 24 Punkte 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex 44 Punkte

Im Dezember folgt Forza Horizon 5 Serie 2. Laut Blogpost der Entwickler dürft ihr euch auf Schneemänner, Geschenke und andere dekorative Überraschungen freuen.

Quelle: Forzamotorsport.net, abgerufen am 10. November 2021; 00:53 Uhr

Bildquelle: Microsoft