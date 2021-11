Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 45 – Ein wahrer Super-GT

Für den Forza Horizon 5 Weekly #Forzathon dürft ihr den 2017 Nissan GT-R aus der Garage holen. Leider gibt es auch bei diesem Event wieder ein paar Fallstricke, inklusive Fehlübersetzung. Beachtet zudem folgendes: Der Fortschritt setzt sich bei Spielstart mit Pech zurück. Versucht daher den Weekly zu erledigen, wenn ihr etwas zeitlichen Spielraum habt und alle Kapitel in einer Spielsitzung möglich sind.

Kapitel 1: Monsterkönig

Ihr benötigt den 2017 Nissan GT-R (R35). Für 132.000 Credits gibt es den bei der Automesse. Alternativ könnt ihr ihn mit Glück aus einem Wheelspin erhalten oder ihr schaut im Auktionshaus. Dort liegen die meisten Angebote aktuell um 300.000 Credits. Sollten euch Credits fehlen, schaut in diesem Beitrag vorbei. Der Wagen ist ohne Tuning S1 814, was für sämtliche Aufgaben ausreichend ist.

Kapitel 2: Kultiviert

Eure erste Aufgabe mit dem Nissan ist es, 21,7 Kilometer zu fahren. Wie ist euch überlassen. Rein von der zeitlichen Effizienz betrachtet, ist die Autobahn erste Wahl. Hier könnt ihr über diverse Kilometer einfach mit Vollgas rasen und Kilometer sammeln. Gleichzeitig aber auch die vielleicht langweiligste Variante. Der Nissan ist in Rennen solide, falls euch der Sinn nach Auszeichnungen und Credits steht. So gibt es etwa mit Perk 15 % zusätzliche Credits bei Kopf-an-Kopf-Rennen. Habt ihr die Kampagne nicht abgeschlossen, könnt ihr Rennen mit der Deklaration „Neu“ erledigen. Abschluss und Sieg geben Auszeichnungspunkte. 750 je Abschluss, 250 je Sieg. Dazu eventuell weitere Auszeichnungen, etwa für Fähigkeiten. Achtet unbedingt vor Rennstart dabei, in der Fahrzeugauswahl nicht das Auto zu wechseln. Alle Kapitel vom Weekly #Forzathon müssen mit dem Nissan erledigt werden!