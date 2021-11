Halo Infinite Multiplayer-Beta verfügbar

343 Industries hat die Halo Infinite Multiplayer-Beta und Saison 1 „Heroes of Reach“ gestartet. Damit könnt ihr schon drei Wochen vor dem geplanten Launch des Shooters loslegen. Verfügbar ist die Beta für alle auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC und via Xbox Cloud Gaming. Season 1 kann inklusive aller Karten, Hauptmodi, Academy-Features und Battle Pass gespielt werden.

Den Fortschritt, den ihr in der Halo Infinite Multiplayer Beta erzielt, könnt ihr mitnehmen, sobald das Spiel am 08. Dezember 2021 erscheint. Passend zum Thema der ersten Saison könnt ihr Rüstungskits der Helden aus Halo: Reach (Team Noble) freischalten. Insgesamt sind mehr als 100 Rewards zu verdienen. Auf dem offiziellen Halo Waypoint-Portal könnt ihr alles wichtige zu Beta und Saison 1 nachlesen.

Möchtet ihr am PC spielen, solltet ihr die folgenden Halo Infinite Systemanforderungen im Blick haben:

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 15. November 2021

Bildquelle: Microsoft