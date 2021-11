Forza Horizon 5 Einsteigertipps und FAQ

Dieser Beitrag bietet euch gleichzeitig Forza Horizon 5 Einsteigertipps und auch ein FAQ. Ihr findet hier hilfreiche Tipps, die euch das Leben im Spiel erleichtern und Antworten auf typische Fragen. Der Beitrag ist nicht final und wird von mir auch künftig an neue Inhalte angepasst. Habt ihr Wünsche? Kommen euch Aspekte in den Sinn, von denen ihr denkt, die könnten hilfreich sein? Hinterlasst mir gern einen Kommentar mit Anregungen.

Systemanforderungen, Lenkräder, Fehler und Probleme mit der PC-Version

Ich habe ein Problem im Spiel, ist dies ein Bug?

Die Entwickler führen an dieser Stelle eine Liste mit bekannten Bugs. Diese kann euch bei der Einordnung helfen, solltet ihr mögliche Fehler im Spiel bemerkt haben. Findet ihr etwas dort nicht wieder, ist ein Bug natürlich nicht ausgeschlossen. Vielleicht ist er noch nicht aufgefallen oder tritt nur selten auf.

Beachtet: Bugs können nur behoben werden, wenn die Entwickler davon Kenntnis erlangt haben. Scheut euch nicht, ein Supportticket zu eröffnen, solltet ihr einen nicht gelisteten Fehler gefunden haben. Selbstverständlich könnt ihr auch die Kommentarspalte meiner Website nutzen und euch mit anderen Personen austauschen. Möglicherweise haben auch andere Spielende diesen Fehler beobachtet oder kennen gar einen Workaround. Potenzielle nicht gelistete Bugs solltet ihr unabhängig davon aber an die Entwickler melden.

Läuft Forza Horizon 5 auf meinem PC?

Beispiele für die Performance:

* Mit Ryzen 1600X und 970 GTX läuft das Spiel auf mittleren Grafik-Einstellungen mit 2xMSAA auf FullHD mit 60 FPS.

* Mit Ryzen 3800X und GTX 1080 läuft das Spiel auf Ultra Grafik-Einstellungen mit 2xMSAA bei QHD mit 60 FPS.

* Mit Ryzen 5800 X und RTX 3080 läuft das Spiel auf UItra Grafik-Einstellungen mit 2xMSAA bei UHD-Auflösung mit 60 FPS.

Forza Horizon 5 läuft nicht auf dem PC?

Ihr habt Forza Horizon 5 auf eurem PC erfüllt, laut Systemanforderungen sollte das Spiel laufen, aber es passiert nichts? Das Spiel stürzt immer wieder ab? Die Entwickler haben eine Seite spezifisch für PC-Probleme. Möglicherweise habt ihr eine Software auf dem PC, mit der sich das Spiel nicht gut verträgt. Auf der verlinkten Seite gibt es Listen mit Software, die die Probleme verursachen können. Darunter fallen nicht nur Programme wie Audiotreiber (zum Beispiel Nahimic und Sonic Audio), sondern auch Monitoring Software (zum Beispiel MSI DragonCenter) oder Antivirensoftware (zum Beispiel Bitdefender Firewall und Avira). Läuft Forza Horizon 5 nicht auf eurem PC, solltet ihr diesen Beitrag in Ruhe durchsehen und schauen, ob einer der aufgeführten Workarounds euer Problem beheben kann.

Kann ich Forza Horizon 5 mit meinem Lenkrad spielen?

Die folgenden Lenkräder unterstützt das Spiel laut den Entwicklern:

Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

: Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

: Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC Fanatec: V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device

Spielfortschritt und Grundlagen

Wie schalte ich neue Inhalte im Spiel frei?

Wenn ihr euer Abenteuer in Forza Horizon 5 startet, ist die Weltkarte noch sehr leer. Erst mit der Zeit schaltet ihr neue Inhalte frei. Das Prinzip ist unabhängig von den Inhalten identisch. Durch das Spielen erhaltet ihr Auszeichnungen, die euch mit Auszeichnungspunkten belohnen. Zum Beispiel für den Abschluss von Rennen, Story-Kapiteln oder PR-Stunts. Habt ihr genug Punkte zusammen, erhaltet ihr eine Freischaltung. Damit könnt ihr im Menü unter „Abenteuer von Horizon“ etwas freischalten. Eine kleine Hilfe:

Horizon Apex = Straßenrennserie

Horizon Wilds = Dirt

Horizon Baja = Querfeldein

Horizon Rush = PR-Stunts

Horizon Street Scene = Straßenszene

Ihr könnt euch in der Karte an der Seite durch die Kärtchen klicken und seht dabei zum Teil auch sehr spezifisch, was ihr freischaltet. Zum Beispiel mit der vierten Freischaltung bei Horizon Festival Mexico das Rennen „Der Goliath“.

Habt ihr zum Beispiel in einem meiner Beiträge einen Spielinhalt gesehen, der euch noch fehlt, sammelt weiter Auszeichnungspunkte und schaltet mehr frei. Hilfe dabei findet ihr hier.

Wie bekomme ich Autos in Forza Horizon 5?

Derzeit gibt es 534 verschiedene Autos in Forza Horizon 5. Wie aber schaltet ihr mehr für euren Fuhrpark frei? Es ist nicht nötig, für eine wachsende Sammlung unbedingt Credits zu investieren. Gerade zu Spielbeginn möchtet ihr die womöglich für andere Dinge wie Häuser und Upgrades sparen. Es gibt diverse Optionen, auch ohne den Einsatz von Credits an neue Autos zu kommen.

Werft regelmäßig einen Blick auf die aktuell verfügbaren saisonalen Inhalte. Es gibt manchmal für den Abschluss einzelner Dinge ein Auto als Belohnung. Außerdem erhaltet ihr für das erfolgreiche Abschließen der Aktivitäten Punkte, die in die Liste fließen. Sammelt ihr genug, könnt ihr Fahrzeuge erhalten.

Solide Möglichkeiten bieten auch Stufenaufstiege und Automeisterungsbäume. Beides geht dabei durchaus Hand in Hand. Für die Automeisterungsbäume benötigt ihr Fähigkeitspunkte. Farmt ihr die und investiert sie, erhaltet ihr gleichzeitig auch EP. So steigt ihr relativ flott in der Stufe auf und erhaltet pro Aufstieg einen Wheelspin. Außerdem findet ihr in zahlreichen Automeisterungsbäumen Wheelspins oder auch Super-Wheelspins. Aus den Wheelspins kommen immer mal Autos. Mehr dazu in diesem Beitrag.

Grundsätzlich gilt: Spielt einfach und genießt das Spiel. Viele Inhalte belohnen euch mehr oder weniger direkt mit Autos. Fahrt ihr Rennen oder erledigt PR-Stunts, gibt es ebenfalls Erfahrungspunkte und damit regelmäßig Wheelspins. Manche Auszeichnungen belohnen euch mit Autos. Einige davon sind relativ einfach zu holen. Mit der Zeit verschwindet auch die Ebbe im virtuellen Geldbeutel. Zunächst ist es aber wirklich nicht nötig, auf der Automesse viel Geld zu lassen. Hebt euch dies für eventuell nötige Käufe (saisonale Inhalte) auf, investiert in Upgrades wenn nötig und kauft eventuell einzelne Lieblingsautos.

Ein Spielerhaus in Forza Horizon 5 wird nicht angezeigt und ist nicht zum Kauf verfügbar?

Ihr habt in Forza Horizon 5 ein Spielerhaus gefunden, aber es steht nicht zum Kauf zur Verfügung? Womöglich habt ihr nicht genug Fortschritt in eurer Kampagne erzielt. Habt ihr den Vorgänger gespielt, seid ihr es vielleicht noch gewohnt, einfach zu den Locations fahren zu können und die Häuser werden auf der Karte markiert und sind zum Kauf verfügbar. In Forza Horizon 5 funktioniert dies nicht. Euer erstes Haus kauft ihr kurz nach Beginn der Kampagne. Weitere schaltet ihr im Spielverlauf frei.

Wie finde ich Bonustafeln in Forza Horizon 5?

Nur wenn ihr den DLC (kostenpflichtig) für die Schatzkarte habt, könnt ihr auf der Weltkarte den Fundort sämtlicher Bonustafeln direkt enthüllen lassen. Ihr seht dann auf eurer Weltkarte und auch auf der Minikarte, wo die Bonustafeln stehen. Ohne die Schatzkarte werden euch die Tafeln erst dann angezeigt, wenn ihr in der Nähe seid. Dies sorgt bisweilen für Verwirrung. Vielleicht seid ihr im Rahmen einer Aufgabe in der Nähe einer Tafel vorbeigekommen und habt sie gar nicht bemerkt oder ihr habt Straßen erkundet. Einmal aufgedeckt auf der Karte bleibt der Standort markiert. Manche sind recht abgelegen und dadurch schwerer aufzuspüren. Habt ihr die Schatzkarte nicht, aber sucht noch Tafeln, könnt ihr mit dieser Karte abgleichen.

Was ist der Unterschied zwischen Etappe und Rundstrecke?

Vor allem in Verbindung mit saisonalen Inhalten werdet ihr früher oder später wohl mit den Begriffen Etappenrennen und Rundstrecke in Berührung kommen. Das Spiel selbst kann hier verwirrend sein, da nicht alle Rennen entsprechend benannt sind. Der Unterschied ist aber leicht zu merken.

Etappenrennen: Ihr habt einen Startpunkt A und ein Ziel B. Start und Ziel sind zwei verschiedene Orte. Diese Rennen heißen zum Beispiel Pfad oder Sprint. Da A und B nicht identisch sind, kann eine solche Strecke nur einmal zurückgelegt werden und ihr habt als Anzeige auch Prozente statt der Rundenzahl. Runden sind nicht möglich, da ihr den Start nicht wieder erreicht.

Rundstrecke: Startpunkt und Ziel sind identisch, daher ist hier das Fahren von Runden möglich. Bei Inhalten, die nicht von anderen Spielern erstellt wurden, sind meist drei Runden pro Veranstaltung üblich.

Gut zu wissen

Können in Forza Horizon 5 doppelte Autos aus Wheelspins direkt verkauft werden?

Erhaltet ihr durch einen Wheelspin ein Auto doppelt, könnt ihr es direkt verkaufen. Damit landet es erst gar nicht in eurem Fuhrpark. Lohnt sich dies? Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die gezeigte Forza Edition im Screenshot zum Beispiel geht im Auktionshaus aktuell für mehrere Millionen Credits weg. Leider habt ihr keine Möglichkeit, den Handelswert im Auktionshaus zu prüfen, ehe ihr euch entscheidet.

Kann man in Forza Horizon 5 Autos an eine bestimmte Person verschenken?

Zunächst die gute Nachricht, ihr könnt grundsätzlich Autos im Spiel verschenken. Aber auf den Empfänger habt ihr nur marginal Einfluss. Ihr könnt also nicht gezielt eine Person aussuchen. Auch innerhalb eines Clubs sind Geschenke leider nicht möglich.

Können alle Autos im Auktionshaus gehandelt werden?

Nein! Scheunenfunde könnt ihr nicht im Auktionshaus kaufen oder verkaufen. DLC-Autos hingegen können gehandelt werden. Auch Autos, die ihr über Auszeichnungen und Story erhaltet, sind handelbar. Einschließlich solcher, die einmalig sind. Den VW Beetle Forza Edition könnt ihr derzeit nur über eine Auszeichnung freischalten. Dennoch lässt er sich im Auktionshaus handeln.

Ich habe Belohnungen für den Erhalt von Auszeichnungen erhalten, wo hole ich die jetzt ab?

Erhaltet ihr für eine Auszeichnung eine Belohnung, könnt ihr die meistens direkt einfordern. Was aber, wenn ihr das Zeitfenster zum Interagieren verpasst habt? Kein Problem. Im Menü findet ihr den Bereich Auszeichnungen. Symbole symbolisieren euch, wo Belohnungen abgeholt werden können und wie viele. Das Auto steht dabei für Auto, das Geschenk zeigt andere Belohnungen an. Geht in die Kategorie und sucht dort die entsprechenden Auszeichnungen, um eure Belohnungen einzufordern.

Multiplayer

Gibt es Ranked in Forza Horizon 5?

Kurz und knapp: nein!

Kann ich bei Horizon Open mehr als nur den Spielmodus beeinflussen?

Auch hier: nein! Ihr könnt bei Horizon Open zwischen den Modi Rennen, Driften, Spielplatz und Eliminator wählen. An dieser Stelle endet euer Einfluss auf die Inhalte. Lasst mich euch dies an einem Beispiel erklären. Ihr könnt bei Rennen nicht im Vorfeld bestimmen, spezifische Inhalte wie Rennserien oder Klassen auszuschließen. Ihr habt keine Freude an Querfeldein? Leider könnt ihr dies nicht kategorisch ausschließen. Ihr seht lediglich zu Beginn einige Details wie Rennserie und Klasse. Aber ihr habt hier keine Möglichkeit der Einflussnahme. Ihr könntet höchstens bei Nichtgefallen gehen. Auch nach Abschluss einer Veranstaltung findet kein Voting statt, bei dem zumindest die Mehrheit der Spieler über die folgende Meisterschaft bestimmen könnte.

Was verbirgt sich hinter den verschiedenen Forza Horizon 5 Onlinemodi?

Offene Rennen: Hier fahrt ihr Meisterschaften mit klassischen Rennen. Eine Meisterschaft umfasst mehrere Rennen.

Offenes Driften: Dieser Modus ähnelt Rennen. Auch hier fahrt ihr mehrere Strecken. Allerdings geht es nicht darum als erste Person das Rennen abzuschließen, sondern mit Drifts den Punktezähler in die Höhe zu treiben.



Spielplatz-Partien: Eine Sammlung von Minispielen, bei denen zwei Teams in kleinen Arena-artigen Bereichen gegeneinander antreten und versuchen, die Partie für sich zu entscheiden. Die Regeln hängen hier vom Minispiel ab. Je nach Art des Minispiels kann es Hin- und Rückrunde geben, wie bei der Flaggenjagd und Infiziert. Die Teams tauschen hier also nach einer Runde die Rollen. Bei den Flaggen etwa muss ein Team erst Flaggen holen und im Zielbereich abliefern, ohne von einem Gegner getroffen zu werden und in der Rückrunde muss dieses Team die Gegner daran hindern, Flaggen in den Zielblereich zu bringen. Andere Spiele haben nur eine Runde, wie König. Hier gewinnt am Ende das Team, welches am meisten Zeit auf der Uhr hat. Spielplatz hat mit Rennen nichts zu tun und ist eher ein verspielter Modus.

Der Eliminator: Eliminator ist ein Battle Royale-Modus. Ihr spielt in einer Arena, die im Verlauf der Runde kleiner wird. Eure Aufgabe ist es, möglichst lange dabei zu bleiben. Dafür müsst ihr nicht nur innerhalb des Arena-Bereichs bleiben, sondern auch versuchen, euch gegen andere Spieler durchzusetzen. Vor allem bei Orten und Sehenswürdigkeiten habt ihr die Chance, Upgrades zu finden. Seht ihr markante Rauchsäulen, markieren die ein Upgrade. Dort bekommt ihr neue Autos, die mit Glück auch deutlich besser sind. Ihr könnt andere Spieler zu Kopf-an-Kopf-Rennen herausfordern, wenn ihr nah genug kommt oder umgekehrt. Dabei wird euch ein Punkt auf der Karte markiert. Wer diesen erreicht, bleibt im Spiel. Der Verlierer ist raus. Wer sich am Ende gegen alle Mitspieler durchsetzen konnte, gewinnt die Runde.



Saisonale Inhalte

Ich habe eine Belohnung verpasst, kann ich diese trotzdem bekommen?

Ja! Die Belohnungen werden früher oder später erneut verfügbar sein. Gelingt es euch nicht, ein Auto in der Spielliste freizuschalten, werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt erneut eine Gelegenheit haben. Inhalte, die spezifisch mit Ereignissen wie Weihnachten verknüpft sind, können natürlich entsprechend lange auf sich warten lassen. Weihnachtliche kosmetische Items bekommt ihr eher nicht zu Ostern.

Bei Autos steht euch zudem die Möglichkeit zur Verfügung, diese im Auktionshaus zu erhalten. Dies kann allerdings mit Schwierigkeiten verbunden sein. Vor allem bei Autos, die ausschließlich über saisonale Inhalte erspielbar sind und die noch nicht oft erspielt werden konnten. Die Nachfrage ist entsprechend höher, der Preis unter Umständen hoch und das Angebot überschaubar. Je öfter Autos verfügbar waren, desto eher ist ein Sinken des Preises zu erwarten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Sind Autos besonders gefragt, kann ein Preis anhaltend hoch bleiben.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5