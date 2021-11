Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 46 – Baja-Käfer

Kapitel 1: Wild und robust

Das Fahrzeug ist fest vorgegeben für den Weekly #Forzathon. Ihr benötigt den 1969 Volkswagen Class 5/1600 Baja Bug. Den bekommt ihr für 60.000 Credits bei der Automesse oder habt ihn mit Glück schon aus einem Wheelspin erhalten. Im Auktionshaus wird er derzeit fast doppelt so teuer gehandelt.

Der Baja Bug hat D 349 bei Kauf, weshalb ein Tuning sinnvoll ist. Hier solltet ihr A oder etwas darüber hinaus in Betracht ziehen. A ist ein guter Kompromiss, mit Blick auf die Rennen und Wegbereiter. Für ein Tuning müsst ihr noch mal rund 60.000 Credits + einrechnen.

Kapitel 2: Wirble Staub auf

Ihr sollt 500.000 Fähigkeitspunkte sammeln. Dies muss nicht in einer Kombo passieren, geht allerdings am schnellsten, wenn ihr mit möglichst hohen Kombos arbeitet. Eine gute Option stellt die Wüste dar. Passenderweise hat der Baja Bug einen Perk, der einen Bonus auf Zerstörungs-Fähigkeiten gewährt. Ich habe die Wüste nördlich vom Festivalgelände verwendet, da dort kaum Steine sind. Den wenigen Steinen könnt ihr in A-Klasse auch solide ausweichen. Alternativ könnt ihr zum Beispiel Querfeldein-Rennen fahren (hier gibt es vergleichsweise viele Punkte, vor allem zu Rennbeginn, wenn euch dies liegt), die Drift-Zone Cara Este nutzen oder Sprünge in den Dünen machen. Hier solltet ihr nicht die Stellen nehmen, bei denen die Dünen weit auseinanderliegen, da ihr da nur schwer hohe Kombos hinbekommt.