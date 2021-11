Games with Gold im Dezember mit Tropico und The Escapists

Microsoft hat die Games with Gold Spiele für den kommenden Monat bekannt gegeben. Mit dem endet auch schon wieder ein weiteres Jahr. Weihnachten steht quasi vor der Tür und die ein oder andere Person hat womöglich sogar schon Weihnachtsdekoration aufgestellt. Euch steht eher der Sinn nach wärmeren Gefilden? Mit Tropico 5 verschlägt es euch in solche.

In The Escapists 2 hingegen schickt euch in allerlei Gefängnisse, aus denen ihr entkommen sollt. Bis zu drei Freunde können mit euch gemeinsam an Ausbruchsplänen feilen. In Orcs Must Die! kümmert ihr euch in strategischen Partien darum, Wellen von feindlichen Kreaturen aufzuhalten. Abgerundet wird das Lineup durch Insanely Twisted Shadow Planet. Ihr löst jede Menge Rätsel und legt euch mit bizarren Kreaturen an, auf dem Weg zum Zentrum des mysteriösen Shadow Planets.

Games with Gold Dezember 2021

The Escapists 2 ; 01. bis 31 Dezember 2021 (Xbox One, Xbox Series X|S)

; 01. bis 31 Dezember 2021 (Xbox One, Xbox Series X|S) Tropico 5 ; 16. Dezember 2021 bis 15. Januar 2022 (Xbox One, Xbox Series X|S)

; 16. Dezember 2021 bis 15. Januar 2022 (Xbox One, Xbox Series X|S) Orcs Must Die! ; 01. bis 15. Dezember 2021 (Xbox 360)

; 01. bis 15. Dezember 2021 (Xbox 360) Insanely Twisted Shadow Planet; 16. bis 31. Dezember 2021 (Xbox 360)

Die Spiele für die Xbox 360 könnt ihr auch auf einer Xbox One oder Xbox Series X|S spielen. Die Abwärtskompatibilität macht dies möglich.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 23. November 2021

Bildquelle: Kalypso Media