Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 47 – Neunelfer

Kapitel 1: Beruhigend vertraut

Ihr benötigt den 2019 Porsche Carrera S. Diesen könnt ihr für 105.000 Credits bei der Automesse kaufen. Im Auktionshaus liegt der Handelspreis derzeit höher. Solltet ihr Credits benötigen, empfiehlt sich zum Beispiel ein Blick in die Festival-Spielliste. Möchtet ihr den Weekly #Forzathon möglichst schnell abschließen und mit dem Porsche direkt die saisonale Blitzerzone erledigen, solltet ihr in ein S2 Tuning investieren. Der lässt sich zwar nicht mit dem Weekly kombinieren, aber ihr könnt das Auto für beide Zwecke verwenden. So spart ihr unter Umständen Kosten. Habt ihr bereits einen passenden Porsche in eurem Fuhrpark, könnt ihr den Weekly auch durchaus ohne Tuning erledigen und spart euch dieses Geld. Er dauert dann länger, stellt euch aber nicht vor unüberwindbare Hürden.

Kapitel 2: 992

Ihr sollt bei beliebigen Blitzern 9 Sterne sammeln. Da pro Durchfahrt nur maximal drei Sterne möglich sind, müsst ihr also mehrfach durch Blitzer fahren. Hier genügt es aber, einen zu wählen und diesen mehrfach zu erledigen. Mit Tuning müsst ihr hier nicht sehr wählerisch sein. Ohne ist die Beschleunigung nur mäßig. Gemütliche zwei Sterne schafft ihr bei den Blitzern „Umgehung und „Pequeño Puente“. Beide sind im westlichen Teil der Karte zu finden. Zur Orientierung unten zwei Screenshots.

Achtung Fallstrick. Wenn ihr einen Blitzer zuvor mit 3 Sternen erledigt habt, werdet ihr bei jeder künftigen Durchfahrt drei Sterne angezeigt bekommen. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, ihr habt auch tatsächlich drei Sterne geschafft. Als Orientierung solltet ihr daher einen Blick auf die Zielvorgaben werfen.