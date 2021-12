Xbox Game Pass: Neuzugänge für die erste Dezemberhälfte stehen fest

In den kommenden Tagen bekommt der Xbox Game Pass einige Neuzugänge. Darunter der Shooter Halo Infinite, der ab Release im Pass verfügbar ist. Schon in den Tagen zuvor gibt es mit Stardew Valley ein Highlight. Worauf ihr euch in den kommenden Wochen freuen dürft, zeigt die folgende Übersicht.

ANVIL (Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Archvale (Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Final Fantasy XIII-2 (Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Lawn Mowing Simulator (Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Rubber Bandits (Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Stardew Valley (Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Warhammer 40,000: Battlesector (Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 02. Dezember 2021 Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Konsole und PC), 07. Demzeber 2021

(Cloud, Konsole und PC), 07. Demzeber 2021 Halo Infinite (Cloud, Konsole und PC), 08. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 08. Dezember 2021 One Piece Pirate Warriors (Cloud, Konsole und PC), 09. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 09. Dezember 2021 Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC), 14. Dezember 2021

(Cloud, Konsole und PC), 14. Dezember 2021 Among Us (Konsole), 14. Dezember 2021

Am 15. Dezember 2021 werden einige Spiele den Xbox Game Pass verlassen. Abschied müsst ihr von folgenden Games nehmen:

Beholder (Cloud und Konsole)

(Cloud und Konsole) The Dark Pictures: Man of Medan (Konsole und PC)

(Konsole und PC) Guacamelee! 2 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Wilmot´s Warehouse (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Unto the End (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 01. Dezember 2021

Bildquelle: Microsoft