Genshin Impact: Urgestein als Dankeschön für gewonnene Awards

Genshin Impact wurde jüngst mit dem PlayStation Partner Awards 2021 GRAND AWARD und den PlayStation Game Music Award ausgezeichnet. Die Entwickler bedanken sich dafür mit Urgestein bei den Spielenden. Vom 04. bis zum 07. Dezember 2021 erhaltet ihr jeden Tag per Post eine Nachricht mit je 200 Urgestein. Verschickt wird diese täglich 00:00 Uhr (Serverzeit).

Ihr könnt das Urgestein also direkt im Spiel Genshin Impact über das Nachrichtensystem einsammeln. Voraussetzung dafür ist es, Abenteuerstufe 7 erreicht zu haben. Erfüllt ihr diese, könnt ihr das Urgestein einsammeln, solange sich das Spiel in Version 2.3 befindet. Ihr werdet also einige Wochen Zeit haben. Genshin Impact 2.4 sollte ab dem 05. Januar 2022 verfügbar sein.

