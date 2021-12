Forza Horizon 5 Fähigkeiten Übersicht (WIP)

Was sind Forza Horizon 5 Fähigkeiten?

Wenn ihr bestimmte Handlungen in Forza Horizon 5 ausführt, gibt es dafür eine Fähigkeit. Zum Beispiel Sprünge, Überholmanöver oder Drifts. Manche Fähigkeiten sind an die Zerstörung bestimmter Objekte gebunden, andere sind nur in Rennen oder Events wie Arcade möglich und wieder andere sind eine Kombination verschiedener Fähigkeiten.

Da wir gerade von Kombinationen reden. Verbindet ihr mehrere Fähigkeiten in einer Kombination, verdient ihr Fähigkeitspunkte. Wie dies effektiv geht und was es bringt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Welche Fähigkeiten gibt es in Forza Horizon 5?

Die folgende Tabelle zeigt euch, welche Fähigkeiten es im Spiel gibt. Ihr findet dort außerdem den Wert, den ihr in Punkten für das erfolgreiche Ausführen erhaltet. Dieser Wert geht davon aus, dass das von euch gefahrene Fahrzeug keine Perks freigeschaltet hat, mit denen der Wert möglicherweise steigen kann. Je nach Auto und freigeschalteten Perks im Auto-Meisterungsbaum kann der Wert abweichen. In diesem Fall wäre er immer höher, als der von mir angegebene Wert.

Die Tabelle dient nur dem Überblick und ist aktuell noch nicht final. Fähigkeiten, zu denen ich einen umfangreicheren und eigenen Guide auf der Seite online habe, sind in der Tabelle verlinkt. Klickt dafür auf den Namen der Fähigkeit. Die Beschreibung erklärt knapp, wie ihr die Fähigkeiten erhaltet.

Zu einigen Fähigkeiten sind in der Tabelle zur Orientierung Bilder eingebunden, die ihr euch natürlich auch vergrößern könnt. Bei vielen habe ich darauf verzichtet, da sie unnötig sind und nur den Verbrauch eures Datenvolumens unnötig belasten würden, wenn ihr mit einer entsprechenden Internetverbindung auf der Seite surft. Die Bilder sind daher auch nur in einem kleinen Format eingebunden.

Fähigkeit Punkte Beschreibung Bild Landschaftsbau 1.000 Zäune zerstören, indem ihr mit dem Auto durchfahrt. Dies können Holz- und Metallzäune sein. Zerstörung 100 Ein zerstörbares Objekt wie einen Baum, Busch, Straßenschild, Absperrung, Fahnen ... zerstören. Großartige Zerstörung 150 Zwei Objekte kurz hintereinander zerstören. Hervorragende Zerstörung 250 Drei Objekte kurz hintereinander zerstören. Ultimative Zerstörung 500 Vier Objekte kurz hintereinander zerstören. Kräschtus 1.000 Einen Kaktus zerstören. Abrissbirne 1.000 Viele zerstörbare Objekte schnell hintereinander zerstören. Isst du das noch? 1.000 Einen mobilen Essensstand zerstören. Fähigkeitstafel 1.000 Große Werbetafel zerstören. Schattenspender 1.000 Sonnenliegen mit Sonnenschirm zerstören. Gib ab! 1.000 Einen aufblasbaren Wasserball mit dem Auto wegstoßen. Mülltonne 1.000 Mülltonne oder Mülleimer zerstören. Bonusfass 1.000 Kleine Fässer zerstören, die in verschiedensten Farben vorkommen. Aufgeladen 1.000 Sonnenkollektor zerstören. Auf Tönernen Füssen 1.000 Tongefäße umfahren, die mit Blumen oder kleinen Bäumen bepflanzt sind. Fruchtsalat 1.000 Eimer mit Obst umfahren. Sehr unscheinbar, da kein Obst zu erkennen ist, sondern nur die blauen Netze darüber, wie sie bei der Obsternte bisweilen vorkommen. Strasse offen 1.000 Straßenabsperrungen zerstören. Ameisenfutter 1.000 Campinggarnitur zerstören. Toooooor!!! 1.000 Fußball treffen. Falsch verbunden 1.000 "Telefonzelle" umfahren, Zellen sind es nicht wirklich. Öffentliche Telefone. Bruchlandung 1.000 Aus einem Sprung heraus etwas zerstören oder kurz nach der Landung. Oh nein! 1.000 Böses Piñata in Horizon Arcade oder einer EventLab Veranstaltung zerstören. ¡Plopp! 1.000 Gutes Pinata in Horizon Arcade oder einer EventLab Veranstaltung zerstören. Holzfäller 1.000 Totholz wie herumliegende Äste oder Baumstümpfe zerstören.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5