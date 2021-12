Forza Horizon 5 Serie 2 und 3 Details

Am 09. Dezember 2021 startet Forza Horizon 5 Serie 2. Mit der wird es weihnachtlich. Im jüngsten Livestream haben die Entwickler einige Details zur kommenden Serie verraten.

A Secret Santa Mystery Car! The Lamborghini Aventador SVJ! Here’s your first look at the next series in #ForzaHorizon5. Stay tuned all month long for previews of each season. pic.twitter.com/Ns6iZ03DKW — Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 6, 2021

In der Forza Horizon 5 Serie 2 gibt es als Serien-Belohnungen für 120 Punkte ein Pfefferkuchen Outfit und für 200 Punkte den Lamborghini Aventador SVJ. Der Aventador kommt neu ins Spiel.

Mit Horizon Secret Santa dürft ihr euch auf eine zusätzliches Event freuen. Ihr könnte Geschenke zu Freunden oder anderen Spielern schicken. Über den #Forzathon Shop oder als Geschenk via Scheune. Ihr habt übrigens richtig gelesen, der Versand an Freunde wird möglich sein, was aktuell noch nicht der Fall ist. Werden während des Events von Spielern weltweit genug Geschenke verschickt, erhalten alle Spieler Belohnungen. Ein Weihnachtsoutfit (Santa Outfit) und ein mysteriöses Auto.

Forza Horizon 5 Series 2 Belohnungen:

Serie:

120 Punkte: Pfefferkuchen Outfit

200 Punkte: Lamborghini Aventador SVJ

Sommer:

#Forzathon Shop:

Mercedes-Benz #24 Tankpool Forza Edition

Shelby GT500

Ford #2069 Ford Performance Bronco R

Peel Trident

#Forzathon Shop Fahrzeuge können an Freunde verschickt werden.

25 Punkte: Mercedes-AMG E63

45 Punkte: Maserati 8CTF

Herbst:

25 Punkte: Koenigsegg ONE

45 Punkte: Exocet Off-Road Forza Edition

Frühling:

25 Punkte: Lamborghini Gallardo Spyder

45 Punkte: Peel Trident

Winter:

25 Punkte: Ferrari 599 GTO

45 Punkte: Meyers Manx Forza Edition

Forza Horizon 5 Serie 3 „Happy New Year“ Sneak Peak

Einen kleinen Einblick in die kommende Forza Horizon 5 Serie 3 gab es ebenfalls. Die Serie heißt „Happy New Year“ und beginnt am 06. Januar 2022. Freuen dürft ihr euch auf neue Autos, neue Wegbereiter, Hupen und Sammelbares. Zu den kommenden neuen Hupen gehört eine Feuerwerks-Hupe. Die Spielwelt wird zum Jahreswechsel passend dekoriert, so wie auch in Serie 2, in der sie weihnachtlich geschmückt sein wird.

Forza Horizon 5 Serie 2 und 3 neue Fahrzeuge

Mit den Serien 2 und 3 bekommt Forza Horizon 5 24 neue Fahrzeuge. Einige davon über saionale Inhalte, andere via Car Pass. Der Pass gibt wöchentlich ein neues Fahrzeug, acht dieser 24 Autos sind also DLC-Fahrzeuge.

1939 Maserati 8CTF

1962 Peel P50

1965 Peel Trident

1966 Jaguar XJ13

1971 Ford Mustang Mach 1

1973 Lamborghini Espada 400 GT

1989 Lotus Carlton

1993 Jaguar XJ220S TWR

2002 Ferrari 575M Maranello

2003 Toyota Celica SS-I

2011 Ferrari 599 GTO

2012 Lamborghini Aventador J

2012 Lamborghini Gallardo Spyder Performante LP570-4

2013 Donkervoort D8 GTO

2014 Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

2015 Jaguar XKR-S

2016 Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

2016 Zenvo TS1

2017 Ferrari J50

2018 Audi TT RS

2018 Ferrari FXX-K Evo

2019 Ferrari Monza SP2

2019 Lamborghini Aventador SVJ

2020 Lamborghini Huracán Evo

Quelle: offizieller Forza Horizon Twitter Account, abgerufen am 07. Dezember 2021, 00:15 Uhr, Let´s GO Stream vom 06. Dezember 2022

Bildquelle: Playground Games