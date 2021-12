Forza Horizon 5 Serie 2: Weitere Details, Hotfix für Series X|S Probleme

Gestern gab es einige Details zur kommenden Forza Horizon 5 Serie 2 und auch einen ersten Ausblick auf die darauffolgende Serie 3. Inzwischen haben die Entwickler in einem Blogpost die wichtigsten Details zusammengefasst und einige ergänzt. Das Horizon Stadium wird in eine Eisbahn verwandelt.

Der Blogpost geht auch näher auf die angekündigte Option ein, Freunden direkt Geschenke übermitteln zu können. Während Forza Horizon 5 Serie 2 könnt ihr pro Woche ein Fahrzeug aus dem #Forzathon Shop verschenken. Dabei habt ihr bis zu fünf eurer Freunde zur Auswahl oder ihr entscheidet euch dafür, Secret Santa zu spielen und schickt einem zufälligen Spieler ein Geschenk. An Weihnachten und Neujahr dürft ihr ein zusätzliches Geschenk versenden. Für beide Festtage wird es besondere Angebote geben, für die Tommy Bargains verantwortlich ist. Details gibt es zu den Angeboten nicht. Bei vorherigen Aktionen in Forza Horizon 4, wechselten diese Angebote teilweise in kurzen Abständen. Daher kann es sich lohnen, ein paar #Forzathon Punkte zu verdienen.

In Mulegé wird passend zur festlichen Jahreszeit ein Markt aufgebaut sein. Dort sollen Spieler nach einem Geschenk mit ihrem Namen darauf Ausschau halten. Gut zu wissen: Geschenke, die während der Secret Santa Aktion verschickt werden, erhöhen einen Zähler, den ihr im Spiel einsehen können werdet. Werden genug Geschenke für 50 Prozent verschickt, gibt es für alle Spieler ein Santa Outfit, für 100 Prozent den 1962 Peel P50.

Aus dem neuen Blogpost zur kommenden Forza Horizon 5 Serie 2 geht auch detailliert hervor, welche neuen Fahrzeuge, Kleidungsstücke und Hupen zu erwarten sind.

Forza Horizon 5 Serie 2 Fahrzeuge

2019 Lamborghini Aventador SVJ

2010 Ferrari 599 GTO

2012 Lamborghini Aventador J

2012 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Spyder Performante

1965 Peel Trident

2002 Ferrari 575M Maranello

1939 Maserati 8CTF

Forza Horizon 5 Serie 2 Car Pass Fahrzeuge

verfügbar ab:

Car Pass Auto 09. Dezember 2017 Ferrari J50 16. Dezember 2019 Ferrari Monza SP2 23. Dezember 1973 Lamborghini Espada 400 GT 30. Dezember 2020 Lamborghini Huracan EVO

Kleidungsstücke

Toyota Supra Rennanzug

Schneemann Outfit

Schneemann Kopf

Lebkuchenmännchen Outfit

Elfenoutfit

Weihnachtspulli

Santa Hut

Rote Nase

Rentiergeweih

Hupen

Hohoho

Deck the Halls

Silent Night Music Box

Merry Christmas

Alle Fahrzeuge, die unter Car Pass gelistet sind, sind DLC-Fahrzeuge und damit mit zusätzlichen Kosten verbunden. Um sie zu erhalten, wird ein entsprechender DLC wie der Car Pass oder die Premium Edition benötigt. Die anderen Fahrzeuge, die Kleidungsstücke und Hupen können auch ohne DLC erhalten werden.

Am Ende des Blogposts bekräftigen die Entwickler, auch weiterhin an bestehenden Problemen zu arbeiten. Fixes sollen so schnell wie möglich kommen. Seit heute ist ein Hotfix verfügbar, der die mit dem Update vom 03. Dezember aufgetretenen Probleme bei der Xbox Series X|S beheben soll. Das Problem trat dort seit dem Update bei einigen Spielern auf, wenn im Spiel etwas geladen wurde. Zum Beispiel beim Abholen eines Geschenks aus einer Scheune. Ob ihr den Fix bereits drauf habt, könnt ihr anhand der aktuellen Versionsnummer überprüfen. Die folgenden sind derzeit aktuell:

Xbox One: 2.414.967.0

2.414.967.0 Xbox Series: 3.416.408.0

3.416.408.0 PC: 3.414.967.0

3.414.967.0 Steam: 1.414.967.0

Quelle: Forzamotorsport.net, abgerufen am 07. Dezember 2021, 20:18 Uhr

Bildquelle: Playground Games