Halo Infinite Blutsväter-Archive Fundorte (Blutsväter Artefakte)

Es gibt in Halo Infinite Blutsväter Archive, die ähnlich der Audio-Logs zusätzliche Einblicke in die Lore bieten. Die Archive schaltet ihr frei, indem ihr die Blutsväter Artefakte findet. Sie sind ringförmig und damit durchaus optisch herausstechend. In der großen Spielwelt wirken sie trotzdem eher unauffällig. Tatsächlich habe ich das erste Archiv erst nach Abschluss der Story gefunden als ich begann gezielt nach fehlenden Sammelobjekten Ausschau zu halten. Beim Aufspüren kann ein Vehicle wie Ghost oder Wespe nützlich sein. Die Wespe schaltet ihr erst relativ spät frei, aber aus der Luft heraus habt ihr eine gute Übersicht darüber, was unter euch ist.

In der Nähe der Blutsväter Artefakte erwarten euch einige Gegner. Die könnt ihr wenn ihr wollt ignorieren und einfach zum Artefakt laufen und interagieren. Eine große Herausforderung sollten die Gegner aber nicht darstellen. Dickere Kaliber wie Jäger lungern dort nicht umher. In der Nähe mancher Artefakte sind zudem weitere Sammelgegenstände, weshalb sich das Aufräumen im Vorfeld lohnen kann, um in Ruhe zu erkunden.

Die Artefakte erinnern an Stargates. Wie oben im Beitragsbild zu sehen, stehen davon immer einige in Reihe. Die meisten sind kaputt. Das intakte Artefakt schimmert blau. So sehen die Halo Infinite Blutsväter Artefakte aus, die ihr sucht:

Zur besseren Übersicht habe ich von jedem Halo Infinite Blutsväter Archiv Fundort zwei Screenshots für euch angefertigt. Die Bilder zeigen die Location auf der Karte jeweils aus der Nähe und ohne Zoom.

Blutsväter Archiv I

Blutsväter Archiv II

Blutsväter Archiv III

Blutsväter Archiv IV

Blutsväter Archiv V

Blutsväter Archiv VI

Blutsväter Archiv VII

