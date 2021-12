halo_infinite_einsteigertipps

Nach dem Abspann könnt ihr weiterspielen, Missionen aber nicht wiederholen

Ihr habt Halo Infinite durchgespielt? Yeah! Was aber, wenn euch noch Sammelobjekte fehlen? Ihr könnt nach dem Abschluss der Story weiterspielen und Zeta Halo erkunden. Die Sache hat einen Haken. Es gibt Bereiche, in die gibt es kein zurück. Dies gilt übrigens auch für Story-Abschnitte, die in linearen und abgetrennten Bereichen stattfinden. Zwar könnt ihr zu manchem Ort zurück, aber ihr steht dort vor verschlossenen Türen und kommt nicht in die Missionsbereiche rein. Daher könnt ihr zwar einen Großteil der Sammelgegenstände in der Spielwelt noch auflesen, müsst aber erneut durchspielen, wenn ihr innerhalb von Missionen und in den gesperrten Gebieten etwas nicht beim ersten Mal gefunden habt. Ein Trostpflaster gibt es dennoch. Viele Sammelobjekte sind accountweit. Habt ihr einen Schädel oder ein Audio-Log einmal gefunden, müsst ihr sie nicht erneut aufspüren.

Der Greifhaken ist ein vielseitiger Begleiter

Der Greifhaken vom Master Chief bietet einige Möglichkeiten. Ihr könnt damit nicht nur jeden Berg erklimmen, sondern profitiert vor allem im Gefecht davon. Zunächst einmal könnt ihr damit ganz banal Ausweichen. Die Schildkapazität ist aufgebraucht und die Lebenspunkte rauschen gen Keller? Mit dem Greifhaken könnt ihr flink hinter dem nächsten Gebäude oder wo auch immer verschwinden. Oder lieber auf das Gebäude? Auch an Gegner wie Scharfschützen kommt ihr damit bei geschicktem Einsatz gut ran. Dies ist zum Beispiel in Situationen nützlich, in denen die Umgebung wenig Deckung bietet.

Habt ihr es mit Fahrzeugen zu tun, glänzt das Gadget auch. Einen Ghost kapert ihr direkt, wenn ihr trefft. Auf einen feindlichen Panzer zieht ihr euch, könnt eine Granate anbringen und der Master Chief springt wieder runter. Ihr müsst nicht mehr wie in früheren Ablegern nah ran, um dann womöglich überfahren zu werden. Eine angebrachte Granate kann – im Gegensatz zu einer geworfenen – auch nicht verfehlen.

Sämtliche Magazine verschossen und vor euren Füßen liegt gerade kein Ersatz? Mit dem Greifhaken könnt ihr eine Waffe zu euch ziehen. Aus diesem Grund solltet ihr aber auch nicht wild mit dem Ding rumspielen. Nicht nur, muss der nach Verwendung aufladen, es ist auch ärgerlich, wenn ihr plötzlich ungewollt eine Pistole in Händen haltet. Die Aufladezeit ist nicht hoch, dennoch solltet der Einsatz bedacht sein. So könnt ihr euch etwa auch damit zu Gegnern ziehen. Bei manch zähem Feind macht dies nur bedingt Sinn. Schwächere Gegner könnt ihr mit dem Haken schnell erledigen. Trefft ihr einen Schakal, senkt der sein Schild und ist folglich ohne Deckung. Besonders effektiv wird es, wenn ihr Upgrades via Spartan-Kerne freigeschaltet habt. Dann könnt ihr beim Ranziehen an einen Gegner die Nahkampftaste gedrückt halten und trefft diesen empfindlich.

Ausrüstung upgraden

Dem Master Chief stehen in Halo Infinite mehrere nützliche Ausrüstungserweiterungen wie der Greifhaken zur Verfügung. Ihr solltet diesem auch die höchste Priorität bei den Upgrades einräumen, da dieser mit Abstand am hilfreichsten ist. Leider könnt ihr immer nur ein Gadget einsetzen und müsst dann wechseln, was dank fehlendem Radial Menü in Kämpfen ganz schön fummelig sein kann.

Für Upgrades benötigt ihr Spartan-Kerne. Von denen findet ihr mehr als ihr für alle Upgrades benötigen werdet. Am Anfang sind die aber noch rar. Viele sind an entlegenen Stellen versteckt und die Suche dauert. Der Greifhaken ist wie oben beschrieben vielseitig und kann euch so manchen Kampf erleichtern.

Die Erkundung wird später einfacher

In Halo Infinite steht euch nach den ersten linearen Missionen bereits ein beachtlicher Teil der Spielwelt zur Verfügung. Die ist nicht überragend in Sachen Größe, dennoch kann die Erkundung einiges an Zeit verschlingen. Die Suche nach den Schädeln in den Gebieten etwa ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Im späteren Spielverlauf kann sich die Erkundung und Jagd nach Sammelobjekten einfacher gestalten. Dieser Punkt ist vor allem für jene interessant, die dem Konzept mit der größeren Spielwelt nicht viel abgewinnen können. Sammelt ihr Tapferkeit, erhaltet ihr unter anderem Zugriff auf diverse Fahrzeuge, mit denen ihr an Land und Luft erkunden könnt. Weit hinten gibt es die Wespe, mit der ihr aus der Luft heraus ziemlich bequem erkunden dürft und dabei sogar einen Scanner habt. Der Scanner ist grundsätzlich eine große Hilfe bei der Erkundung, auch zu Fuß und ohne Wespe. Er hilft bei der Aufspürung von Sammelobjekten. Mit einem Scan deckt ihr in der Nähe befindliche Schädel, Blutsväter Artefakte, Vorposten, Spartan-Kerne, Propagandatürme und Mjolnir-Waffenkammern auf. Diese werden euch dann auf der Karte markiert. Audio-Logs nicht, die machen sich aber akustisch bemerkbar, sobald ihr in die Nähe kommt.

Tapferkeit erhalten

In Halo Infinite gibt es mit der Tapferkeit eine Art Währung, für deren Erhalt ihr einige Benefits bekommt. Tapferkeit erhaltet ihr für den Abschluss von Missionen, die Eroberung von Vorposten, zerstörte Propagandatürme, die Rettung von Trupps und für das Ausräumen einiger feindlicher Anlagen. Letzteres beansprucht ein bisschen Zeit. Vorposten erobern oder Trupps retten ist nur mit der Eliminierung von relativ überschaubaren Gegnermengen verbunden. Beides geht flott. Propagandatürme können sogar aus der Luft heraus bequem angegriffen werden, indem ihr zum Beispiel einige Raketen abfeuert.

Erhaltet ihr Tapferkeit, fließt die auf euer Tapferkeits-Konto. Für das Erreichen bestimmter Werte, schaltet ihr Dinge wie Fahrzeuge und Waffen frei. Die Tapferkeit wird nur gesammelt, nicht ausgegeben. Freigeschaltete Boni könnt ihr beliebig nutzen. Anfordern könnt ihr diese bei erfolgreich eroberten Außenposten, die das UNSC kontrolliert. Es gibt via Tapferkeit 16 Waffen, von denen 7 verstärkte Varianten sind (Spezialvarianten), sechs verschiedene Arten von Marines und 7 verschiedene Fahrzeuge. Ihr könnt übrigens im Spiel mehr Tapferkeit verdienen als für die Freischaltung aller Boni notwendig ist. Die Vorposten können übrigens auch via Schnellreise erreicht werden. Sie sind also ideal, um Ausrüstung anzufordern und dann gut ausgestattet zum nächsten Abenteuer aufzubrechen.

Ziele für Waffen erledigen

Erobert ihr Vorposten, deckt ihr auch Ziele in der Umgebung auf. Bei diesen Zielen handelt es sich um hochrangige Feinde, die stets von weiteren Gegnern begleitet werden. Schaltet ihr Ziel und den Rest aus, bekommt ihr Zugriff auf eine neue Waffe. Insgesamt gibt es 15 Ziele und damit 15 Waffen. Oft sind dies Spezialvarianten, von denen einige brauchbar sind. Einmal freigeschaltet, könnt ihr diese Waffen bei einem vom UNSC besetzten Vorposten anfordern. Die Ziele sind nicht mit den Bossen vergleichbar, die ihr während der Story bezwingen müsst und daher keine so große Hürde. Ein bisschen taktisches Vorgehen und nicht ins offene Feld laufen und die Sache sollte laufen.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Halo Infinite