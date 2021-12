Halo Infinite Schädel Fundorte und Boni (WIP)

Auch in Halo Infinite gibt es wieder Schädel. Die gehören längst zum Inventar des Spiels. Doch was habt ihr davon, wenn ihr die gut versteckten Sammelgegenstände aufspürt? Sobald ihr einen Halo Infinite Schädel eingesammelt habt, könnt ihr vor Spielstart den daran geknüpften Effekt aktivieren. Jeder Schädel hat einen einzigartigen Effekt. Manche dieser Effekte sind für euch von Vorteil – andere erschweren das Spiel. Ein Beispiel für einen solchen Effekt: mit einem Schädel werden euch HUD und Waffe nicht mehr angezeigt. Der Vorteil? Damit habt ihr quasi eine Art Fotomodus und könnt Bilder machen. So kommt vor allem die Landschaft zur Geltung, ganz ohne störende Elemente. Der Effekt bringt aber auch einen Nachteil mit. Bei Feindbegegnungen wird es so ungemütlich.

Die Schädel in Halo Infinite können zum Teil in der Spielwelt gefunden werden und zum Teil in Missionen. Dabei gibt es einen Haken. Missionen können – zumindest aktuell – nicht wiederholt werden. Sie können zwar während des Spielens von vorn begonnen werden, indem ihr über das Menü Neustart wählt, aber einmal abgeschlossen, kommt ihr nur in einem neuen Spieldurchlauf wieder in die Mission. Besonders ärgerlich wird dies, wenn ihr im späten Spielverlauf in nicht mehr zugänglichen Gebieten und Missionen Schädel nicht beim ersten Durchgang findet. Bei Schädeln in Missionen gibt es einen weiteren Fallstrick. Missionsbereiche können nicht zwangsläufig während einer kompletten Mission betreten werden. Manchmal schließen sich zum Beispiel Türen und der Bereich ist für euch versperrt.

Schädel in der Welt können bei der Erkundung eingesammelt werden. Zu der habt ihr auch noch nach dem Durchspielen Zugang. Die Halo Infinite Schädel sind übrigens accountweit. Beginnt ihr für die Suche fehlender Schädel einen neuen Spielstand, habt ihr zuvor eingesammelte Schädel schon.

Schädel 1 (Bumm) – Mission Kriegsschiff Gbraakon (verpassbar)

Fundort: Dieser Schädel ist in der Mission Kriegsschiff Gbraakon zu finden. Der Fundort ist relativ früh im Verlauf der Mission zu erreichen. Den Raum erreicht ihr, nachdem ihr mit einem Aufzug nach oben gefahren seid. Er ist langgezogen. Habt ihr die Kommandozentrale erreicht, seid ihr bereits zu weit in der Mission und startet besser von vorn, denn ihr kommt nicht zurück.

Effekt: Verdoppelt den Explosionsradius.

Schädel 2 (Kuhglocke) – Mission Gründung (verpassbar)

Fundort: Nachdem ihr die Waffe erhalten habt, fahrt ihr mit dem Aufzog hoch. Halsey erzählt über den Start des Spartan-Programms. Anschließend meint die Waffe nach ihr rufe etwas, ihr seht einen Raum mit blauem Licht am Ende vor euch. Betretet über den Flur die große Halle, blickt dann nach oben und verwendet den Scanner. Oben auf einem Vorsprung erkennt ihr schwach leuchtend den Schädel. Schwingt euch auf die zweite Säule hoch mit dem Greifhaken. Anschließend begebt ihr euch mittels Greifhaken von dort aus auf den Vorsprung weiter oben zu dem Vorsprung mit dem Schädel.

Effekt: Beschleunigung durch Explosionen wird erhöht.

Schädel 8 (Blind)

Fundort: Der Schädel liegt in einer Schlucht im westlichen Teil der Spiewelt, weit im Süden. Um ihn zu erreichen, empfiehlt sich ein fliegendes Fahrzeug.

Effekt: HUD und Waffe werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.



Schädel 9 (IHDVSK)

Fundort: Den Schädel gibt es in der Welt. Im Westen der Karte liegt der Turm, bei dem ihr den Schädel aufspüren könnt. Er ist auf dem Turm. Am einfachsten kommt ihr dort hin, indem ihr fliegt. Mit dem Greifhaken ist der Aufstieg recht mühsam.

Effekt: Seltene Kampfdialoge sind häufiger zu hören.



Schädel 10 (Hungersnot)

Fundort: Dieser Schädel ist vergleichsweise einfach zu finden. Auch hier solltet ihr etwas zum Fliegen mitbringen, denn er liegt auf einem Bereich, den ihr zu Fuß nicht erreicht. Der Schädel ist in der Nähe der Bergspitze, allerdings etwas weiter unten auf einem Vorsprung. Nehmt in der Leiche dort ab.

Effekt: Waffen, die von Feinden fallen gelassen werden, haben nur halb so viel Munition wie normalerweise.



Schädel 11 (Blaues Auge)

Fundort: Ein richtig fies versteckter Schädel. Ihr findet ihn hinter einem Wasserfall. Der Eingang ist jedoch leicht zu übersehen, da er etwas erhöht liegt. Duckt euch, um in die kleine Höhle dahinter zu gelangen und sammelt das Ding auf.

Effekt: Deine Schilde laden sich nur dann wieder auf, wenn du Feinde im Nahkampf angreifst.



Schädel 12 (Fangen)

Fundort: Den Schädel findet ihr im nördlichen Zipfel der Karte. Den erreicht ihr mit einem fliegenden Gefährt, wie einem Ghost oder eine Wespe. Ein passendes Vehicle könnt ihr unkompliziert über einen eroberten Vorposten anfordern und dann fliegt ihr in den Norden.

Effekt: Gegner werfen mehr Granaten und lassen auch mehr fallen.



