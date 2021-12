Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 49 – Future Classic

Kapitel 1: Chuki

Ihr benötigt für den dieswöchigen Weekly #Forzathon den 1993 Nissan 240SX SE. Das Fahrzeug gibt es via Automesse und Wheelspins. Fehlt es euch noch, könnt ihr es für 25.000 Credits bei der Messe erwerben. Im Auktionshaus ist der Wagen aktuell ab 70.000 Credits zu bekommen, damit teurer.

In dieser Woche ist ein Tuning Pflicht. Der Wagen muss für Kapitel 2 knapp über 280 km/h erreichen, hat aber eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 220, wenn er nicht mit einem Tuning angepasst wird. Als Klasse reicht hier grundsätzlich bereits B aus. Ihr müsst mit eurem Wagen außerdem Rennen gewinnen und ultimative Drifts schaffen. Daher ist A ein guter Kompromiss als Klasse. Für manchen mag es in dieser Woche am einfachsten sein, mit mehreren Tunings zu arbeiten.

Kapitel 2: Hayasa

Eure erste Aufgabe mit dem Nissan besteht darin, eine Geschwindigkeit von 282 km/h beziehungsweise 175 mph zu erreichen. Wie unter Kapitel 1 erwähnt, ist dafür ein Tuning wichtig. Die 282 km/h erreicht ihr auf der Autobahn am einfachsten, da ihr hier eine relativ gerade Strecke habt und diese lang genug ist, um auch bei weniger guter Beschleunigung auf das Tempo zu kommen. Verkehr ist offline übrigens dichter, falls euch dieser stören sollte.